В Нижнем Тагиле благоустроят территорию у Центра народных промыслов на Тагилстрое

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
На работы выделено 4,9 миллиона рублей. Подрядчик должен их окончить до 30 сентября, а сдать объект в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2023 года. Общая площадь благоустройства составит почти 1,8 тысячи квадратных метров, площадь озеленения территории — около 130 квадратных метров.
Со стороны улицы Металлургов проектом предусмотрена пешеходная зона с асфальтобетонным покрытием. Перед главным входом в здание строители выложат площадку из плитки. С юго-восточной части строения появится новая отмостка шириной 0,75 метра.
На улице Металлургов будут организованы парковочные места. Для разделения проезда и места для высадки пассажиров из автобуса там установят 43 столбика с цепью. На территории предусмотрен посев газонных трав. Для тагильчан там поставят пять скамеек на бетонном основании, а также восемь вазонов и четыре урны.
Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 апреля.