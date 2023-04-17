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В Нижнем Тагиле благоустроят территорию у Центра народных промыслов на Тагилстрое

17 апреля 2023, 12:22
Фото: 1MI
МБУ «Центр туризма НТ» планирует благоустроить территорию, прилегающую к Центру народных промыслов, который расположен на улице Балакинская, 1.

На работы выделено 4,9 миллиона рублей. Подрядчик должен их окончить до 30 сентября, а сдать объект в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2023 года. Общая площадь благоустройства составит почти 1,8 тысячи квадратных метров, площадь озеленения территории — около 130 квадратных метров.

Со стороны улицы Металлургов проектом предусмотрена пешеходная зона с асфальтобетонным покрытием. Перед главным входом в здание строители выложат площадку из плитки. С юго-восточной части строения появится новая отмостка шириной 0,75 метра.

На улице Металлургов будут организованы парковочные места. Для разделения проезда и места для высадки пассажиров из автобуса там установят 43 столбика с цепью. На территории предусмотрен посев газонных трав. Для тагильчан там поставят пять скамеек на бетонном основании, а также восемь вазонов и четыре урны.

Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 апреля.

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#Евгения Сафина#Благоустройство#Закупка#Центр развития туризма#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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