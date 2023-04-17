В Нижнем Тагиле благоустроят территорию у Центра народных промыслов на Тагилстрое

На улице Металлургов будут организованы парковочные места. Для разделения проезда и места для высадки пассажиров из автобуса там установят 43 столбика с цепью. На территории предусмотрен посев газонных трав. Для тагильчан там поставят пять скамеек на бетонном основании, а также восемь вазонов и четыре урны.