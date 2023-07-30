ФК «Урал» продлил контракт с футболистом из Нижнего Тагила

Напомним, что Олег Шатов вернулся в «Урал» в феврале 2022 после перерыва. До этого полузащитник играл за екатеринбуржцев с 2007 по 2012 год. Он поучаствовал в 151 матче, в которых забил 17 голов и сделал 18 передач.