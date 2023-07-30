ФК «Урал» продлил контракт с футболистом из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Ранее 32-летний спортсмен не выходил на футбольное поле из-за травмы. Не соревновался он с ноября прошлого года. Об этом рассказал президент ФК Григорий Иванов, пишет «Матч-ТВ».
Заявку футболиста включили заранее, так как после сезона продлили с ним договор. Он бессрочный.
Напомним, что Олег Шатов вернулся в «Урал» в феврале 2022 после перерыва. До этого полузащитник играл за екатеринбуржцев с 2007 по 2012 год. Он поучаствовал в 151 матче, в которых забил 17 голов и сделал 18 передач.
Ранее он играл за «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Анжи» из Махачкалы, «Краснодар» и «Рубин» из Казани.