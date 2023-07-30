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ФК «Урал» продлил контракт с футболистом из Нижнего Тагила

30 июля 2023, 05:59
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Урал» подписал контракт о продлении с футболистом из Нижнего Тагила Олегом Шатовым. Также его заявку внесли в футбольный клуб «Урал» на сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Ранее 32-летний спортсмен не выходил на футбольное поле из-за травмы. Не соревновался он с ноября прошлого года. Об этом рассказал президент ФК Григорий Иванов, пишет «Матч-ТВ».

Заявку футболиста включили заранее, так как после сезона продлили с ним договор. Он бессрочный.

Напомним, что Олег Шатов вернулся в «Урал» в феврале 2022 после перерыва. До этого полузащитник играл за екатеринбуржцев с 2007 по 2012 год. Он поучаствовал в 151 матче, в которых забил 17 голов и сделал 18 передач.

Ранее он играл за «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Анжи» из Махачкалы, «Краснодар» и «Рубин» из Казани.

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#Елена Озерова#Контракт#ФК#Футбол#Спортсмен#Спорт#Екатеринбург#Нижний Тагил
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