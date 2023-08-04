В Красноуральске прошел экологический квест «Молодежная галактика»

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Организовать городской экологический квест помогли активисты общественного объединения «СОЮЗ активной молодежи». Участниками соревнований стали 5 команд ребят из трудовых отрядов «Молодежной биржи труда» — центра по работе с молодежью «Молодежная галактика».
Задания экологического квеста «Молодежная галактика» выявляли не только самых эрудированных, но и самых быстрых, творческих, артистичных и сообразительных «Защитников Земли». Участники собирали из фрагментов экологические плакаты, решали ребусы и сортировали мусор.
На одном из этапов квеста командам предлагалось изготовить полезные вещи из вторичного сырья. Среди подготовленных ребятами изделий было несколько сумок и дизайнерская шляпа. Самым сложным оказалось при помощи мимики объяснить друзьям термины из сферы обращения с отходами. Однако ребята одолели и это задание.
Все наши мероприятия дают положительный отклик от участников и педагогов. В ближайших планах проекта «Защитники Земли» освоение формата семейной игры, которую мы проведем в одном из дошкольных учреждений Нижнего Тагила, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
За летний период 2023 года в экологических мероприятиях регионального оператора приняли участие более 800 тагильчан из 18 дошкольных учреждений, 6 загородных и городских лагерей отдыха, воспитанники городской станции юннатов, а также ребята, трудящиеся в «Отряде мэра».
Например, весной «Защитники Земли» прошли в восьми детских садах Нижнего Тагила. На занятиях юные жители города учились распознавать из каких материалов состоят окружающие вещи и почему их не стоит сразу отправлять на свалку, даже если они сломались или испортились.
Нижнетагильские школьники также участвовали в образовательном этапе творческого марафона «Защитники Земли». Представители проекта ЭКОДОМ вместе с ведущим экологом администрации Нижнего Тагила проводили обучающие тематические уроки в школах. Ученики узнали о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг и зачем он нужен, какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.