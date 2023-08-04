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В Красноуральске прошел экологический квест «Молодежная галактика»

4 августа 2023, 09:08
Фото: ООО «Рифей»
Более 60 ребят из трудовых отрядов центра «Молодежная галактика» стали участниками уличного квеста в Красноуральске. Это новый формат экологической игры «Защитники Земли». Просветительский проект насчитывает уже более 10 оригинальных сценариев мероприятий для всех возрастных категорий свердловчан.

Организовать городской экологический квест помогли активисты общественного объединения «СОЮЗ активной молодежи». Участниками соревнований стали 5 команд ребят из трудовых отрядов «Молодежной биржи труда» — центра по работе с молодежью «Молодежная галактика».

Задания экологического квеста «Молодежная галактика» выявляли не только самых эрудированных, но и самых быстрых, творческих, артистичных и сообразительных «Защитников Земли». Участники собирали из фрагментов экологические плакаты, решали ребусы и сортировали мусор.

На одном из этапов квеста командам предлагалось изготовить полезные вещи из вторичного сырья. Среди подготовленных ребятами изделий было несколько сумок и дизайнерская шляпа. Самым сложным оказалось при помощи мимики объяснить друзьям термины из сферы обращения с отходами. Однако ребята одолели и это задание.

Фото: ООО «Рифей»
Все наши мероприятия дают положительный отклик от участников и педагогов. В ближайших планах проекта «Защитники Земли» освоение формата семейной игры, которую мы проведем в одном из дошкольных учреждений Нижнего Тагила, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.

За летний период 2023 года в экологических мероприятиях регионального оператора приняли участие более 800 тагильчан из 18 дошкольных учреждений, 6 загородных и городских лагерей отдыха, воспитанники городской станции юннатов, а также ребята, трудящиеся в «Отряде мэра».

Например, весной «Защитники Земли» прошли в восьми детских садах Нижнего Тагила. На занятиях юные жители города учились распознавать из каких материалов состоят окружающие вещи и почему их не стоит сразу отправлять на свалку, даже если они сломались или испортились.

«Защитники Земли» прошли в восьми детских садах Нижнего Тагила
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Нижнетагильские школьники также участвовали в образовательном этапе творческого марафона «Защитники Земли». Представители проекта ЭКОДОМ вместе с ведущим экологом администрации Нижнего Тагила проводили обучающие тематические уроки в школах. Ученики узнали о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг и зачем он нужен, какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.

«Защитники Земли» определились среди юных школьников Нижнего Тагила
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#Анастасия Имамахметова#Рифей#Мусор#Квест#Дети#Школьники#Детсады#Экология#Свердловская область#Нижний Тагил
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