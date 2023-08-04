В Красноуральске прошел экологический квест «Молодежная галактика»

Нижнетагильские школьники также участвовали в образовательном этапе творческого марафона «Защитники Земли». Представители проекта ЭКОДОМ вместе с ведущим экологом администрации Нижнего Тагила проводили обучающие тематические уроки в школах. Ученики узнали о том, какую пользу могут приносить отходы, что такое рециклинг и зачем он нужен, какие отходы считаются опасными и что с ними нужно делать.