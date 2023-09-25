Нанотехнологии, генетика и финграмотность: в школах на Урале расширяют программу

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В образовательную программу свердловских школ ввели новые курсы, при этом количество и перечень предметов остается прежним. Сами курсы являют собой расширение общей программы с упором на практическое применение и ведение более углубленных направлений.
Новые курсы появились внутри тех или иных предметов или областей. В частности, в такой области, как «Математика» появится курс «Теория вероятности и статистика», который ранее преподавался только в вузах, — рассказали TagilCity.ru в Минобразования Свердловской области.
В 2023 году, помимо «Теория вероятности и статистики», нововведения коснулись и биологи. Теперь школьникам будут преподавать курс «Генетика и биотехнологии», который позволит им узнать о процессах наследования генетических признаков и применении этих знаний в медицине. На уроках физики появились квантовые и нанотехнологии. В целом, на занятиях по естественным наукам стало большей практики, чтобы ребятам было легче применять полученные знания в жизни, отмечают в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области в ответе на запрос редакции.
Новые курсы появились у учеников школ Свердловской области со второго по седьмой класс, а также у десятиклассников. Выпускников 11-х классов в этом учебном году нововведения не коснулись.
Годом ранее стало обязательным обучение финансовой грамотности, где помимо осваивания финансовых процессов, школьники применяли эти знания в быту, например, просчитывали проценты дохода от инвестирования. Отмечается, что количество и перечень предметов на основании федеральной программы каждая школа формирует самостоятельно.
Также в Свердловской области школьникам начнут преподавать башкирский язык, об этом ранее договорились министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин.
С 1 сентября 2023 года в общеобразовательных организациях начала функционировать единая модель профориентации школьников. В школах открываются дополнительные медицинские и психолого-педагогические классы. Дети будут также активно вовлекаться в научно-техническое творчество, в том числе через развитие детских технопарков «Кванториум».