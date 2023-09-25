Нанотехнологии, генетика и финграмотность: в школах на Урале расширяют программу

В 2023 году, помимо «Теория вероятности и статистики», нововведения коснулись и биологи. Теперь школьникам будут преподавать курс «Генетика и биотехнологии», который позволит им узнать о процессах наследования генетических признаков и применении этих знаний в медицине. На уроках физики появились квантовые и нанотехнологии. В целом, на занятиях по естественным наукам стало большей практики, чтобы ребятам было легче применять полученные знания в жизни, отмечают в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области в ответе на запрос редакции.