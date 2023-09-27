Надежный тыл: как помочь ребенку справиться со стрессом

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Детская психика восприимчива и достаточно чувствительна к любым изменениям, происходящим в их жизни. Причины стресса могут быть самыми разнообразными. Самые частые из них:
Крик и ругань в семье, беспокойство и тревожность родителей очень сильно влияют на детей. Многие, конечно, согласятся, что кричать на ребенка нельзя, но возникают случаи, когда сложно сдержать эмоции.
Если появляется ощущение, что избежать срыва на крик и оскорбления не удастся, необходимо взять паузу: выйти из комнаты, попить воды и просто подышать, — пояснила клинический психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Лариса Петрова.
Не редки и случаи, когда родители начинают выяснять отношения при ребенке. Частые ссоры между взрослыми создают негативную атмосферу дома. В таких ситуациях очень важен благоприятный психологический климат в семье, чтобы дети чувствовали себя спокойно и комфортно.
Стресс проявляется на трех уровнях: в поведенческой, психоэмоциональной сферах и в функциональном нарушении со стороны работы внутренних органов и систем в целом. При хроническом течении стресса происходит снижение иммунных сил организма.
При возникновении стрессовых ситуация у ребенка отмечаются признаки негативного мышления, снижения концентрации внимания, ухудшения памяти. Может проявиться излишняя тревожность, беспокойство, также возможны частые смены настроения, вплоть до развития депрессивных состояний. Иногда это сопровождается различными страхами (фобиями) и могут развиться панические атаки.
В поведении детей и подростков может присутствовать вербальная и физическая агрессия, а также аутоагрессия.
Вербальная агрессия — словесное насилие, включающее в себя оскорбления, резкие слова, крики, визги, угрозы и прочее.
Физическая агрессия — использование физической силы против другого человека.
Аутоагрессия — форма агрессии, направленная на себя самого — саморазрушение.
Наличие таких симптомов как у детей, так и у взрослых требуют незамедлительной помощи специалистов. Нередко на прием к психологу попадают дети и подростки после консультации педиатра, невролога и даже гастроэнтеролога, поскольку стресс вызывает сбой в работе внутренних органов и развитие вегетативной дисфункции. Таким образом, детям и подросткам в Детской городской больнице оказывается мультидисциплинарная помощь специалистов.
Если у ребенка отмечаются характерные симптомы проявления стресса, то можно обратиться за помощью к психологам Детской городской больницы. Специалисты принимают по предварительной записи через кол-центр по телефону 8 (3435) 37-81-82 или самостоятельно забронировать талон на прием через порталы Госуслуг или Регистратура96.
Психологи ведут прием по адресам:
Дети до 15 лет принимаются в сопровождении родителей. Ребенок старше 15 лет может обратиться к специалисту самостоятельно, без сопровождения родителя (законного представителя).
Оградить детей от стрессовых ситуаций невозможно, ведь они присутствуют повсеместно. Нужно научить детей жить в современном мире и соблюдать правила борьбы со стрессом:
Детям младшего школьного возраста рекомендуется спать от 9 до 11 часов, а в подростковом и юношеском возрасте необходим сон в среднем 9 часов.
Для сохранения психического и соматического здоровья достаточно соблюдать эти рекомендации, они помогут выработать стрессоустойчивость и минимизировать воздействие стресса на детский организм.
Эмоциональная поддержка и вовремя данный родительский совет очень важны для ребенка любого возраста. Необходимо не просто формально общаться с ребенком, важно проявлять искренний интерес к его жизни, к его детским переживаниям и потребностям. Детям важно чувствовать поддержку, безопасность, понимать, они не одиноки в этом мире. Развивайте чувство юмора у себя и у ребенка, положительные эмоции помогут справиться с любыми жизненными трудностями, — отметила Лариса Петрова.
Напомним, за год в Свердловской области на 20% выросло число обращений к психологам за специализированной помощью.