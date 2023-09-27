Надежный тыл: как помочь ребенку справиться со стрессом

Наличие таких симптомов как у детей, так и у взрослых требуют незамедлительной помощи специалистов. Нередко на прием к психологу попадают дети и подростки после консультации педиатра, невролога и даже гастроэнтеролога, поскольку стресс вызывает сбой в работе внутренних органов и развитие вегетативной дисфункции. Таким образом, детям и подросткам в Детской городской больнице оказывается мультидисциплинарная помощь специалистов.