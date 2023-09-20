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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

За год в Свердловской области на 20% выросло число обращений к психологам

Свердловчане стали чаще обращаться за помощью к психологам

20 сентября 2023, 13:17
Фото: 1MI

За год в Свердловской области на 20% выросло число обращений к психологам

За прошедший год в Свердловской области на 20% увеличилось число обращений жителей за психологической помощью. Наиболее частые жалобы — тревожность и нестабильное настроение.

Как рассказал в эфире ОТВ главный внештатный психотерапевт областного минздрава Михаил Перцель, пик обращений людей за профессиональной психологической помощью приходится на осенний период, минимума он достигает летом.

В числе самых распространенных симптомов врач назвал повышенную тревожность и перепады настроения. Также у пациентов нередко выявляют обсессивно-компульсивное расстройство и паническое расстройство.

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#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Здравоохранение#Психология#Психологи#Григорий Орлов
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