Свердловчане стали чаще обращаться за помощью к психологам

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Как рассказал в эфире ОТВ главный внештатный психотерапевт областного минздрава Михаил Перцель, пик обращений людей за профессиональной психологической помощью приходится на осенний период, минимума он достигает летом.
В числе самых распространенных симптомов врач назвал повышенную тревожность и перепады настроения. Также у пациентов нередко выявляют обсессивно-компульсивное расстройство и паническое расстройство.
Ранее психолог Лариса Теслер объяснила, почему состоятельные люди часто ощущают себя одинокими.