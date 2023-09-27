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Свердловская ФАС обязала hh.ru убрать обманчивую рекламу банкротства

«Справка спишет все долги»: свердловская ФАС выступила против рекламы банкротства

27 сентября 2023, 15:53
Фото: 1MI

Свердловская ФАС обязала hh.ru убрать обманчивую рекламу банкротства

Свердловское управление ФАС уличило сервис рекрутинга hh.ru в размещении недобросовестной рекламы банкротства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жалобу на неоднозначную рекламу регулятору направил удмуртский филиал Центробанка.

Одна справка, которая спишет все долги в 2023 году. Раз в пять лет каждый гражданин имеет право списать все долги по кредитам. Узнайте как! — говорилось в баннере на сайте.

По заключению ФАС, такая формировка рекламного сообщения создает у потребителей ощущение легкодоступности процедуры и не предупреждает его о негативных последствиях. Также в этом случае рекламодатель умалчивает об уголовной ответственности за фиктивное банкротство.

После вмешательства антимонопольной службы hh.ru убрал незаконную рекламу. В отношении лиц, рекламировавших услуги по списанию долгов, составили административные протоколы.

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#Общество#Свердловская область#Банк#Кредит#Банкротство#ФАС#Реклама#Антимонопольная служба#Григорий Орлов
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