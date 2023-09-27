«Справка спишет все долги»: свердловская ФАС выступила против рекламы банкротства

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Как сообщили в пресс-службе ведомства, жалобу на неоднозначную рекламу регулятору направил удмуртский филиал Центробанка.
Одна справка, которая спишет все долги в 2023 году. Раз в пять лет каждый гражданин имеет право списать все долги по кредитам. Узнайте как! — говорилось в баннере на сайте.
По заключению ФАС, такая формировка рекламного сообщения создает у потребителей ощущение легкодоступности процедуры и не предупреждает его о негативных последствиях. Также в этом случае рекламодатель умалчивает об уголовной ответственности за фиктивное банкротство.
После вмешательства антимонопольной службы hh.ru убрал незаконную рекламу. В отношении лиц, рекламировавших услуги по списанию долгов, составили административные протоколы.