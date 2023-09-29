Министр ЖКХ попросил жителей Первоуральска не ругаться из-за качества воды

После публикации в СМИ выдержек из комментариев Смирнова он заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург», что журналисты «переиначили его высказывание», которое было не про качество воды, а про конфликты первоуральцев в сети. Глава минэнерго заверил, что к сегодняшнему дню проблему с водой в Первоуральске удалось решить: «Полностью проведена промывка всех труб. С объемом обеспечения водой проблем вообще нет».