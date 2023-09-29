Министр ЖКХ попросил жителей Первоуральска не ругаться из-за качества воды

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Советую перечитать книгу «Маугли». Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода, — посоветовал Смирнов.
С такой рекомендацией чиновник обратился к первоуральцу, оставившему жалобу с пожеланием «приехать и попить этой водички» — к посту также был приложен снимок ванны, наполненной темно-бурой жидкостью. По словам Смирнова, низкое качество водопроводной воды обусловлено ее столь же низкой стоимостью по сравнению с бутилированной водой из магазина.
После публикации в СМИ выдержек из комментариев Смирнова он заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург», что журналисты «переиначили его высказывание», которое было не про качество воды, а про конфликты первоуральцев в сети. Глава минэнерго заверил, что к сегодняшнему дню проблему с водой в Первоуральске удалось решить: «Полностью проведена промывка всех труб. С объемом обеспечения водой проблем вообще нет».