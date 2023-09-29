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Министр ЖКХ попросил жителей Первоуральска не ругаться из-за качества воды

Министр ЖКХ попросил жителей Первоуральска не ругаться из-за качества воды

29 сентября 2023, 10:58
Фото: 1MI
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ответил на жалобы жителей Первоуральска на грязную водопроводную воду, вспомнив рассказы про Маугли.
Советую перечитать книгу «Маугли». Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода, — посоветовал Смирнов.

С такой рекомендацией чиновник обратился к первоуральцу, оставившему жалобу с пожеланием «приехать и попить этой водички» — к посту также был приложен снимок ванны, наполненной темно-бурой жидкостью. По словам Смирнова, низкое качество водопроводной воды обусловлено ее столь же низкой стоимостью по сравнению с бутилированной водой из магазина.

После публикации в СМИ выдержек из комментариев Смирнова он заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург», что журналисты «переиначили его высказывание», которое было не про качество воды, а про конфликты первоуральцев в сети. Глава минэнерго заверил, что к сегодняшнему дню проблему с водой в Первоуральске удалось решить: «Полностью проведена промывка всех труб. С объемом обеспечения водой проблем вообще нет».

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#Общество#Свердловская область#Чиновники#Вода#Водоснабжение#Коммунальные услуги#Водовод#Качество воды#Григорий Орлов
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