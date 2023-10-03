В Нижнем Тагиле состоится фестиваль творческой молодежи

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Тагильчане смогут посетить интенсивные творческие площадки. Они были выстроены с учетом потребностей молодых людей и современных тенденций развития личности в обществе. Данный фестиваль — авторский проект депутата Карины Сморкаловой. Он будет реализован в рамках областного проекта «Банк молодежных инициатив», сообщили в Молодежной Думе.
В программе запланированы показ хореографического спектакля «Ты особенный», мастер-классы, лекции на тему «Создание личного бренда в социальных сетях» и «Искусство публичного выступления как способ продвижения личного бренда», а также круглый стол.
Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно быть представителем молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, пройти регистрацию, выбрать подходящую площадку и дождаться ответа от операторов.
Мероприятие состоится 28 октября в 16.00 в Городском дворце молодежи по адресу ул. Пархоменко, 37. Фестиваль бесплатный.