tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

В Нижнем Тагиле состоится фестиваль творческой молодежи

В Нижнем Тагиле состоится фестиваль творческой молодежи

3 октября 2023, 06:58
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле открылась регистрация на фестиваль творческой молодежи «Ты особенный», который состоится 28 октября. Приглашаются все желающие.

Тагильчане смогут посетить интенсивные творческие площадки. Они были выстроены с учетом потребностей молодых людей и современных тенденций развития личности в обществе. Данный фестиваль — авторский проект депутата Карины Сморкаловой. Он будет реализован в рамках областного проекта «Банк молодежных инициатив», сообщили в Молодежной Думе.

В программе запланированы показ хореографического спектакля «Ты особенный», мастер-классы, лекции на тему «Создание личного бренда в социальных сетях» и «Искусство публичного выступления как способ продвижения личного бренда», а также круглый стол.

Чтобы поучаствовать в фестивале, нужно быть представителем молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, пройти регистрацию, выбрать подходящую площадку и дождаться ответа от операторов.

Мероприятие состоится 28 октября в 16.00 в Городском дворце молодежи по адресу ул. Пархоменко, 37. Фестиваль бесплатный.

Священник обвинил байк-фестиваль в Свердловской области в садизме и сатанизме
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге сотрудники ГАИ вручили водителям светоотражающие элементыЖительница Нижнего Тагила записалась на фотосессию с корги и потеряла деньгиЖители Первоуральска пожаловались на грязную и вонючую воду из-под крана
#Нижний Тагил#Фестиваль#Бесплатно#Социальные сети#Регистрация#Лекции#Круглый стол#Молодежная дума#Операторы#Екатеринбург#Мастер-классы#Дарья Сорокина#Творческая молодежь#Ты особенный#Интенсивные творческие площадки#Авторский проект#Банк молодежных инициатив#Хореографический спектакль#Личный бренд#Публичное выступление#Городской дворец молодежи
Подпишитесь
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Вчера, 07:21
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Родители обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения учителей в Екатеринбурге
Вчера, 11:29