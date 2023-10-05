54 несанкционированные свалки ликвидированы в Свердловской области

Активисты ликвидировали 8 свалок в Краснотурьинском, 6 — в Невьянском и 3 — в Карпинском городских округах. В Лесном, Горнозаводском и Серовском ГО устранили по одному незаконному объекту размещения ТКО. Работы по вывозу мусора в этом году будут продолжены. Так, в Нижнем Тагиле с начала года уничтожили 17 незаконных мест скопления отходов, а до 16 октября планируется провести уборку еще 30 свалок.