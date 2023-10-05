54 несанкционированные свалки ликвидированы в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В 2023 году к уборке несанкционированных свалок активно подключились администрации муниципалитетов Свердловской области. Более 800 кубометров отходов вывезено с территорий восьми городских округов. Средний объем оставленного в неположенном месте мусора составляет от 3 до 5 кубических метров.
Наибольшее количество объектов незаконного размещения твердых коммунальных отходов — 20 мест объемом 288 кубометров — было очищено в Волчанском городском округе. В Качканарском — вывезено 13 свалок величиной 190 кубометров. В Нижнетуринском ГО ликвидирована одна свалка объемом 150 кубометров — 15 КАМАЗов.
Активисты ликвидировали 8 свалок в Краснотурьинском, 6 — в Невьянском и 3 — в Карпинском городских округах. В Лесном, Горнозаводском и Серовском ГО устранили по одному незаконному объекту размещения ТКО. Работы по вывозу мусора в этом году будут продолжены. Так, в Нижнем Тагиле с начала года уничтожили 17 незаконных мест скопления отходов, а до 16 октября планируется провести уборку еще 30 свалок.
Цифры говорят о масштабах работы, которую проводят органы местного самоуправления по очистке своих территорий от незаконных мест складирования отходов. Всего региональным оператором в этом году было выявлено 89 свалок, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Вся информация о местонахождении незаконных свалок регулярно направляется в муниципалитеты. Сама процедура ликвидации таких мест скопления ТКО предусмотрена экологическим законодательством. Органам местного самоуправления дается месяц для приведения территории в порядок.
По информации министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области в 2021 году было выявлено 1133 несанкционированных объекта размещения отходов, из них ликвидировано 95%. В прошлом году выявили 1330, а устранили 99%.
При обнаружении несанкционированной свалки жители могут напрямую сообщить региональному оператору всю необходимую информацию по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
Напомним, в Свердловской области ежегодно выявляют более тысячи мест с несанкционированным размещением отходов. Так, по итогам 2022 года в Свердловской области было выявлено и ликвидировано 277 свалок общим объемом 2 268 м³.