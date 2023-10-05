«Чтобы не пил и любил мамочку»: в Екатеринбурге девочка ищет папу через объявления

Журналисты позвонили по указанному в объявлении номеру и выяснили, что первоклассница расклеила во дворе десятки листовок — мама при этом была не в курсе. Изданию E1.RU свердловчанка рассказала, что давно развелась с мужем, с дочерью он не видится.