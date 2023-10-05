«Чтобы не пил и любил мамочку»: в Екатеринбурге девочка ищет папу через объявления

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Чтобы не пил, уважал и любил мамочку, — указала школьница в объявлении.
В числе прочих пожеланий к будущему отчиму девочка указала работу — желательно, чтобы он работал учителем. Все потому, что мама любит умных мужчин, а ей самой пригодилась бы помощь с домашними заданиями.
Журналисты позвонили по указанному в объявлении номеру и выяснили, что первоклассница расклеила во дворе десятки листовок — мама при этом была не в курсе. Изданию E1.RU свердловчанка рассказала, что давно развелась с мужем, с дочерью он не видится.