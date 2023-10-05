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Первоклассница из Екатеринбурга обклеила двор объявлениями о поиске нового папы

«Чтобы не пил и любил мамочку»: в Екатеринбурге девочка ищет папу через объявления

5 октября 2023, 12:51
Фото: Midjourney

Первоклассница из Екатеринбурга обклеила двор объявлениями о поиске нового папы

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Шейнкмана обнаружили трогательные рукописные объявления от лица девочки, которая ищет для мамы «хорошего мужа».
Чтобы не пил, уважал и любил мамочку, — указала школьница в объявлении.

В числе прочих пожеланий к будущему отчиму девочка указала работу — желательно, чтобы он работал учителем. Все потому, что мама любит умных мужчин, а ей самой пригодилась бы помощь с домашними заданиями.

Журналисты позвонили по указанному в объявлении номеру и выяснили, что первоклассница расклеила во дворе десятки листовок — мама при этом была не в курсе. Изданию E1.RU свердловчанка рассказала, что давно развелась с мужем, с дочерью он не видится.

Фото: E1.RU
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#Дети#Школьники#Семья#Объявления#Екатеринбург#Григорий Орлов
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