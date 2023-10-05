В администрации свердловского поселка Малышева прошли обыски

Напомним, в поселке с населением почти в 8,5 тысячи человек по-прежнему не начался отопительный сезон, из-за чего дети мерзнут в школах и детсадах. 4 октября в областной прокуратуре сообщили, что в котельную Малышева перестал поступать газ из-за шестимиллионной задолженности энергоснабжающей компании ООО «Энергосфера» перед ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург».