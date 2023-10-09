Туристка из Екатеринбурга рассказала об обстановке рядом с Тель-Авивом

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В разговоре с журналистами Светлана сообщила, что находится в прибрежном городе Нетания в 30 километрах от Тель-Авива.
Здесь достаточно спокойно, но мы слышали взрывы вчера практически весь день и вечер. Сирен не было, — поделилась россиянка.
По ее словам, в курортном городке люди продолжают отдыхать на побережье, несмотря на рассекающие небо истребители, — пляжи при этом закрыты. В начале вторжения боевиков отдыхающие оставались дома, но вскоре стали постепенно выходить на улицу, возобновилось автодвижение, рассказала Светлана «Моментам».
Ранее в этот день израильские СМИ сообщили о возобновлении ракетных атак со стороны Газы.