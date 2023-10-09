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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:27

Туристка из Екатеринбурга рассказала об обстановке рядом с Тель-Авивом

Туристка из Екатеринбурга рассказала об обстановке рядом с Тель-Авивом

9 октября 2023, 11:03
Фото: 1MI
Туристка из Екатеринбурга оказалась в Израиле в разгар крупнейшего за последние 50 лет палестино-израильского конфликта и рассказала об обстановке в стране.

В разговоре с журналистами Светлана сообщила, что находится в прибрежном городе Нетания в 30 километрах от Тель-Авива.

Здесь достаточно спокойно, но мы слышали взрывы вчера практически весь день и вечер. Сирен не было, — поделилась россиянка.

По ее словам, в курортном городке люди продолжают отдыхать на побережье, несмотря на рассекающие небо истребители, — пляжи при этом закрыты. В начале вторжения боевиков отдыхающие оставались дома, но вскоре стали постепенно выходить на улицу, возобновилось автодвижение, рассказала Светлана «Моментам».

Ранее в этот день израильские СМИ сообщили о возобновлении ракетных атак со стороны Газы.

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#Туризм#Конфликт#Война#Путешествия#Израиль#Екатеринбург#Григорий Орлов#Палестина
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