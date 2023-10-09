Туристка из Екатеринбурга рассказала об обстановке рядом с Тель-Авивом

По ее словам, в курортном городке люди продолжают отдыхать на побережье, несмотря на рассекающие небо истребители, — пляжи при этом закрыты. В начале вторжения боевиков отдыхающие оставались дома, но вскоре стали постепенно выходить на улицу, возобновилось автодвижение, рассказала Светлана «Моментам».