Жительница Екатеринбурга пытается выбраться из Израиля

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Она находилась в городе, когда услышала звуки летящих ракет. Известно, что екатеринбурженку зовут Елена, отдыхать сюда она поехала самостоятельно, не обращавшись в турслужбы. Поэтому и выезжать обратно ей придется своими силами, пишет Е1.
Мне нужно улетать в понедельник, а тут война. Я переживаю, только бы не закрыли аэропорт. Пытаюсь поменять дату вылета. Позвонила в посольство России, но там не отвечает, — рассказала Елена.
Также она сняла видео, на котором слышны звуки сирен. Она отметила, что нигде на улицах практически нет людей. Она думает, что закрытие аэропортов — вполне реальный сценарий развития событий.
Поэтому она уже просчитывает другие варианты выезд за территорию страны. Как рассказали в Уральской Ассоциации туризма, можно доехать до Египта и через Шарм-эш-Шейх улететь обратно в Екатеринбург.
Отмечается, что Ростуризм будет отслеживать такие ситуации и оказывать помощь застрявшим на опасных территориях российским туристам.
Напомним, что 7 октября палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль. В то утро началась массированная атака на страну.