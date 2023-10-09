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Жительница Екатеринбурга пытается выбраться из Израиля

Жительница Екатеринбурга пытается выбраться из Израиля

9 октября 2023, 07:01
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга оказалась в эпицентре войны в Израиле и пытается выбраться оттуда. В Тель-Авив она приехала в отпуск на несколько дней.

Она находилась в городе, когда услышала звуки летящих ракет. Известно, что екатеринбурженку зовут Елена, отдыхать сюда она поехала самостоятельно, не обращавшись в турслужбы. Поэтому и выезжать обратно ей придется своими силами, пишет Е1.

Мне нужно улетать в понедельник, а тут война. Я переживаю, только бы не закрыли аэропорт. Пытаюсь поменять дату вылета. Позвонила в посольство России, но там не отвечает, — рассказала Елена.

Также она сняла видео, на котором слышны звуки сирен. Она отметила, что нигде на улицах практически нет людей. Она думает, что закрытие аэропортов — вполне реальный сценарий развития событий.

Поэтому она уже просчитывает другие варианты выезд за территорию страны. Как рассказали в Уральской Ассоциации туризма, можно доехать до Египта и через Шарм-эш-Шейх улететь обратно в Екатеринбург.

Отмечается, что Ростуризм будет отслеживать такие ситуации и оказывать помощь застрявшим на опасных территориях российским туристам.

Напомним, что 7 октября палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль. В то утро началась массированная атака на страну.

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#Египет#Аэропорт#Сирены#Ростуризм#Израиль#Екатеринбург#Ракеты#Дарья Сорокина#Тель-Авив#Посольство#Уральская Ассоциация туризма
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