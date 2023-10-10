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Published Сегодня, 07:37

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На Вагонке в Нижнем Тагиле на 4 дня отключат холодную воду

На Вагонке в Нижнем Тагиле прекратится подача холодной воды

10 октября 2023, 07:37
Фото: Midjourney

На Вагонке в Нижнем Тагиле на 4 дня отключат холодную воду

Холодной воды не будет на Вагонке в Нижнем Тагиле на протяжении четырех дней. Отключения запланированы на период с 11 по 14 октября.

Предупреждение об это разослал ООО «Водоканал-НТ». Вода будет отключена для переврезки нового водовода в действующую сеть холодного водоснабжения по проспекту Ленинградский, а также для присоединения к новому водоводу.

По данным администрации Нижнего Тагила, в зону отключения попадает 91 жилой дом, пять детских садов и одна школа. Холодной воды не будет на:

  • проспекте Ленинградском, 39-106,
  • улицах: Зари 16, 22,
  • Энтузиастов 72, 72а, 76 б,
  • Тимирязева 84-107,
  • проспекте Дзержинского 69, 71, 73, 75, 77.

Будет осуществляться подвоз воды в социальные объекты по их заявкам, а к домам вода будет доставляться по графику. Уточнять информацию можно по телефону диспетчера: 23-07-00.

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#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Школа#Холодная вода#Водоснабжение#Детские сады#Жилые дома#Социальные объекты#Проспект Дзержинского#Диспетчер#Дарья Сорокина#Улица Тимирязева
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