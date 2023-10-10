На Вагонке в Нижнем Тагиле прекратится подача холодной воды

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Предупреждение об это разослал ООО «Водоканал-НТ». Вода будет отключена для переврезки нового водовода в действующую сеть холодного водоснабжения по проспекту Ленинградский, а также для присоединения к новому водоводу.
По данным администрации Нижнего Тагила, в зону отключения попадает 91 жилой дом, пять детских садов и одна школа. Холодной воды не будет на:
Будет осуществляться подвоз воды в социальные объекты по их заявкам, а к домам вода будет доставляться по графику. Уточнять информацию можно по телефону диспетчера: 23-07-00.