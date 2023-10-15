Депутат Госдумы высказалась о случае с уральской семьей, лишенной пособий на 12 детей

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Известно, что многодетная семья осталась без всех социальных выплат. Три года назад меценат Игорь Алтушкин подарил им дом в Березовском. Тогда же чиновники решили, что старый земельный участок семьи в деревне Верховино попадает под категорию роскошного жилья, поэтому в соцвыплатах семья якобы не нуждается, пишет Е1.
С этого года нуждающиеся получают пособие — порядка 14 тысяч рублей. Но вместе с этим законом появились и другие, согласно которым нужно не обладать разного рода имуществом. При этом назначение пособий или отказ зависят от автоматизированной системы.
Глава думского комитета рассказала, что дала поручение помощнику собрать всю информацию об этой семье. 18 октября, в Госдуме будет представлен отчет вице-премьера Татьяны Голиковой на эту тему.
Меня поразило: 12 детей лишены пособий. Этот факт в Свердловской области я приведу с трибуны Думы как конкретный пример, — сказала Нина Останина.
Также она отметила, что у всех парламентских фракций имеются замечания по вопросам выплаты единого пособия.
Помимо этого, было дано поручение Счетной палате и комитетам выяснить по единому пособию причину отказов. В связи этим критерии для получения соцвыплаты могут изменить.