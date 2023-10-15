Депутат Госдумы высказалась о случае с уральской семьей, лишенной пособий на 12 детей

Известно, что многодетная семья осталась без всех социальных выплат. Три года назад меценат Игорь Алтушкин подарил им дом в Березовском. Тогда же чиновники решили, что старый земельный участок семьи в деревне Верховино попадает под категорию роскошного жилья, поэтому в соцвыплатах семья якобы не нуждается, пишет Е1.