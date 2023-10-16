Экскурсия по МСК в Нижнем Тагиле: что увидели экоактивисты и депутаты Сысертского ГО

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
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Updated Сегодня, 17:41
В Сысертском городском округе планируют создать экологичекий кластер, который позволит решить проблему с отходами в Екатеринбургской агломерации. Он будет включать мусоросортировочный завод, участок компостирования на 255 тысяч тонн, площадку по производству альтернативного топлива для цементных заводов мощностью 210 тысяч тонн и современный полигон ТКО. Аналогичный комплекс уже достраивается в Нижнем Тагиле. Его и посетили экоактивисты и депутаты Сысертской городской Думы, чтобы получить ответы на появившиеся вопросы и развеять сомнения.
Я, как один из инициаторов этой поездки скажу: наша экология нам важна и ценна. Мы не готовы соприкасаться с проектами, о которых ничего не знаем. Сюда мы приехали посмотреть, какие современные технологические решения существуют, — заявил председатель Думы Сысертского городского округа Илья Тугбаев.
В ходе экскурсии по Нижнетагильскому мусоросортировочному комплексу, который строится на Кушвинском тракте, гости из Сысертского ГО узнали, что объект включает в себя новый современный полигон ТКО мощностью 129,5 тысяч тонн отходов в год. Сам же МСК после сдачи в эксплуатацию сможет принимать на сортировку до 185 тысяч тонн отходов в год. В его состав войдет и участок компостирования мощностью до 54 тысяч тонн. Это девять климатических камер, в которых органика будет перерабатываться в интенсивном режиме — за счет поддержания оптимальной температуры и влажности.
Продукты разложения после такой обработки подвергнутся очистке и превратятся в техногрунт. Воздух, выходящий из камер, будет проходить двухступенчатую очистку. Фильтрат, который негативно сказывается на состоянии окружающей среды на устаревших полигонах, также будет проходить глубокую очистку.
Полученная в результате техническая вода будет повторно использоваться в технологическом цикле МСК. При этом она будет такого качества, что в ней можно будет разводить рыбу. Современный и технологичный процесс переработки органики исключит вредное воздействие на почву и атмосферу. Такие же технологии планируется применять и в проекте экокластера для Екатеринбурга.
Мы должны разобраться во всем, задать самые сложные вопросы тем, кто это проектировал, создавал. Мы приехали в Нижний Тагил, также планируем посетить завод в Тюмени, подмосковное предприятие и так далее. Нам нужно оценить опыт работы таких объектов в России, только после этого решать, — добавил Илья Тугбаев.
Как рассказали специалисты, на МСК в Нижнем Тагиле планируется отбирать бумагу, картон, черные и цветные металлы, пластики и другие фракции для передачи предприятиям-переработчикам вторсырья. Органические отходы уйдут на участок компостирования для производства техногрунта. На новый безопасный полигон будут направляться только те отходы, которые нельзя переработать и использовать повторно.
При въезде на объект все мусоровозы будут проходить весовой и радиологический контроль. А система видеонаблюдения позволит отслеживать передвижение транспортных потоков.
В Нижнем Тагиле все очень наглядно: здесь через забор расположен старый мусорный полигон. Птицы, отходы до неба, все горит и тлеет. На самой же площадке видно, что все будет герметично, также видно какие используются системы очистки и компостирования. Мы не видели, как все это будет работать вживую, поэтому очень интересно посмотреть те комплексы, где уже все запущено, все функционирует. В России достраиваются и вводится в эксплуатацию десятки подобных предприятий различной мощности. Необходимо изучить весь этот опыт. Подчеркну: необходим максимально прозрачный общественный контроль за проектированием, за строительством. И мы точно против устаревшей открытой свалки отходов. В ближайшее время будем создавать рабочую группу, чтобы контролировать ход работ в Сысертском городском округе, — отметил председатель Думы Сысертского городского округа Илья Тугбаев.
Дмитрий Буданов, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго», реализующего проект МСК в Нижнем Тагиле, рассказал, что в работе компания не только ориентируется на лучшие отраслевые практики, но и учитывает необходимость импортозамещения. Практически все оборудование — отечественного производства. С одной стороны, это усложнило задачу, а с другой — сделало комплекс независимым от международных отношений.
Сегодня мы продолжаем заниматься внешним и внутренним благоустройством. Уже построены внутренние дороги, все в бетоне. Завершены работы по внешним сетям, электрике, по газу и воде. Продолжается монтаж производственного оборудования и укрепление дамбы полигона. Далее будет закрыт тепловой контур производственных зданий для возможности проведения отделочных и пуско-наладочных работ, — рассказал Дмитрий Буданов.
Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле — это пример нового экологического стандарта, считают специалисты. Вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот является его приоритетным направлением.
Сегодня мы увидели технологичный завод, но мы не видим, как он работает. Хотелось бы посмотреть и понять всю его суть, когда он будет функционировать. После запуска я бы вновь приехала сюда и посмотрела сам процесс, — высказала свое мнение активист и волонтер Нелли Веденьева.
Внедряемые технологии соответствуют целям национального проекта «Экология». Окончание строительства МСК в Нижнем Тагиле запланировано на конец этого года. После запуска комплекс позволит создать в регионе экономику замкнутого цикла, а Нижний Тагил станет крупнейшим поставщиком для предприятий, использующих при производстве вторичное сырье. Планируется, что на проектную мощность новый объект выйдет уже в 2024 году.
Сегодня вы увидели классический старый полигон, в Тюмени такой же, в Краснотурьинске, в Екатеринбурге. Могу сказать, что строящийся Нижнетагильский полигон — один из первых полигонов в России, который будет функционировать в соответствии с действующими экологическими требованиями, — резюмировал генеральный директор ООО «Тюменское экологическое объединение» Константин Фрумкин.
Напомним, в 2023 году исполнилось 5 лет с момента старта реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что к 2030 году в России будут отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут направляться на захоронение. Сегодня современные полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы по поручению президента создаются по всей стране.