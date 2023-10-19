В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Чемпионов

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, объезд для машин будет создан по улице Счастливой. Также на сутки изменится схема движения автобусных маршрутов №077, №57А, №53 и №63.
Автобусы №077 и №53 поедут по направлению: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая; по направлению в центр по маршруту: Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Любви — Лучистая.
Временно отменены остановки «Счастливая» и «Чемпионов». Однако появился остановочный павильон «Солнечный микрорайон».
Автобусы №57А будут курсировать по улицам: Чемпионов — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая; в направлении из центра: Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Чемпионов.
Отменена остановка «Чемпионов» и введены остановки «Солнечный микрорайон» и «Счастливая», а также «Чемпионов» на Золотистом бульваре.
Маршрут автобуса №63 будет следовать по улицам Лучистой — Счастливой — Золотистому бульвару — Любви — Лучистой.