В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Чемпионов

На улице в Екатеринбурге закроют движение

В микрорайон Солнечный с 21 по 22 октября закроют движение транспорта. Ограничение затронет участок от улицы Лучистой до дома №1 по улице Чемпионов. Это связано со строительством трамвайной линии.