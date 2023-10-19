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На улице в Екатеринбурге закроют движение

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Чемпионов

19 октября 2023, 12:50
Фото: 1MI

На улице в Екатеринбурге закроют движение

В микрорайон Солнечный с 21 по 22 октября закроют движение транспорта. Ограничение затронет участок от улицы Лучистой до дома №1 по улице Чемпионов. Это связано со строительством трамвайной линии.

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, объезд для машин будет создан по улице Счастливой. Также на сутки изменится схема движения автобусных маршрутов №077, №57А, №53 и №63.

Автобусы №077 и №53 поедут по направлению: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая; по направлению в центр по маршруту: Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Любви — Лучистая.

Временно отменены остановки «Счастливая» и «Чемпионов». Однако появился остановочный павильон «Солнечный микрорайон».

Автобусы №57А будут курсировать по улицам: Чемпионов — Золотистый бульвар — Счастливая — Лучистая; в направлении из центра: Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — Чемпионов.

Отменена остановка «Чемпионов» и введены остановки «Солнечный микрорайон» и «Счастливая», а также «Чемпионов» на Золотистом бульваре.

Маршрут автобуса №63 будет следовать по улицам Лучистой — Счастливой — Золотистому бульвару — Любви — Лучистой.

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