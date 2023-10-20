Чиновники не смогли эвакуироваться во время учений в мэрии Екатеринбурга

При этом организаторы учений отрицают сообщения о закрытии выходов. По словам представителей администрации, после включения «Пожарной тревоги», все системы оповещения исправно сработали, «все шесть запасных выходов были открыты», люди покинули здание в соответствии с установленными нормативами — в течение 13 минут.