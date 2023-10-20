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Published Сегодня, 15:54

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Updated Сегодня, 15:56

Пожарная тревога вскрыла беспорядки в администрации Екатеринбурга

Чиновники не смогли эвакуироваться во время учений в мэрии Екатеринбурга

20 октября 2023, 15:54
Фото: 1MI

Пожарная тревога вскрыла беспорядки в администрации Екатеринбурга

20 октября в 16:00 в мэрии Екатеринбурга прошли учения по плановой эвакуации здания. Во время мероприятия чиновники не смогли воспользоваться несколькими эвакуационными выходами, сообщают СМИ.

По словам участников учений, многие сотрудники администрации попытались воспользоваться для эвакуации выходом со стороны Банковского переулка. Но выйти в него не удалось — дверь оказалась закрыта. По словам источника URA.RU в той части здания уже несколько недель идет ремонт.

Сотрудники отметили, что также были закрыты и другие эвакуационные выходы, что в случае реального ЧП создает огромную опасность для жизни и здоровья людей.

Собеседники, знакомые с деталями учений подтвердили, что один выход с Банковского переулка был закрыт из-за ремонта первого этажа, но во второй выход был предоставлен доступ.

При этом организаторы учений отрицают сообщения о закрытии выходов. По словам представителей администрации, после включения «Пожарной тревоги», все системы оповещения исправно сработали, «все шесть запасных выходов были открыты», люди покинули здание в соответствии с установленными нормативами — в течение 13 минут.

Напомним, что 20 октября пожарные не допустили «возгорания» на топливной станции в Екатеринбурге. Огнеборцы ликвидировали условный «пожар» резервуара с нефтепродуктами для реактивных двигателей.

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#Общество#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Полиция#Мэр#ЧП#Мэрия#Екатеринбург#Инцидент#Артур Муравьев
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