Чиновники не смогли эвакуироваться во время учений в мэрии Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По словам участников учений, многие сотрудники администрации попытались воспользоваться для эвакуации выходом со стороны Банковского переулка. Но выйти в него не удалось — дверь оказалась закрыта. По словам источника URA.RU в той части здания уже несколько недель идет ремонт.
Сотрудники отметили, что также были закрыты и другие эвакуационные выходы, что в случае реального ЧП создает огромную опасность для жизни и здоровья людей.
Собеседники, знакомые с деталями учений подтвердили, что один выход с Банковского переулка был закрыт из-за ремонта первого этажа, но во второй выход был предоставлен доступ.
При этом организаторы учений отрицают сообщения о закрытии выходов. По словам представителей администрации, после включения «Пожарной тревоги», все системы оповещения исправно сработали, «все шесть запасных выходов были открыты», люди покинули здание в соответствии с установленными нормативами — в течение 13 минут.
Напомним, что 20 октября пожарные не допустили «возгорания» на топливной станции в Екатеринбурге. Огнеборцы ликвидировали условный «пожар» резервуара с нефтепродуктами для реактивных двигателей.