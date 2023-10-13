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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:06

Мужчина чуть не сгорел заживо в квартире в Краснотурьинске

Мужчина чуть не сгорел заживо в квартире в Краснотурьинске

13 октября 2023, 04:05
Фото: 1MI
В Краснотурьинске Свердловской области на улице Свердлова в квартире на втором этаже случился пожар. Во время тушения пожарные обнаружили, что внутри находится мужчина.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:39. Прибывшие на место пожарные спасли одного человека. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Локализован огонь был в 23:47. Ровно к полуночи пожар был потушен полностью.

Напомним, в середине сентября во время пожара в четырехквартирном бараке в Екатеринбурге заживо чуть не сгорели трое детей. Всего в доме присутствовали 15 человек. Всем им удалось самостоятельно эвакуироваться.

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