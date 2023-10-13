Мужчина чуть не сгорел заживо в квартире в Краснотурьинске

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:39. Прибывшие на место пожарные спасли одного человека. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.