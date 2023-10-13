Мужчина чуть не сгорел заживо в квартире в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:39. Прибывшие на место пожарные спасли одного человека. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Локализован огонь был в 23:47. Ровно к полуночи пожар был потушен полностью.
Напомним, в середине сентября во время пожара в четырехквартирном бараке в Екатеринбурге заживо чуть не сгорели трое детей. Всего в доме присутствовали 15 человек. Всем им удалось самостоятельно эвакуироваться.