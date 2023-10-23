Деньги сами летят: астрологи назвали самые «денежные» знаки ноября

Стрелец. Стрельцы в ноябре почувствуют прилив сил и уверенности в себе. Для них откроются новые возможности, которые позволят все задумки и планы. Инициативность поможет Стрельцам в работе — их усердие высоко оценит руководство, что приведет к росту материального состояния. Самое важное в этот период — спланировать свои действия и следовать намеченному плану.