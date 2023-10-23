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Posted 23 октября, 11:30

Published 23 октября, 11:30

Modified 23 октября, 11:43

Updated 23 октября, 11:43

Деньги сами летят: астрологи назвали самые «денежные» знаки ноября

Деньги сами летят: астрологи назвали самые «денежные» знаки ноября

23 октября 2023, 11:30
Фото: Midjourney
В ноябре четыре знака зодиака увеличат свои капиталы и разбогатеют. Астролог рассказала, кому именно повезет с деньгами в последний месяц осени.

Овен. Звезды будут содействовать Овнам, которые в ноябре решат увеличить свои доходы. Представители знака, открытые новым знакомствам, смогут быстрее достигнуть успеха. Овнам стоит здраво оценивать собственные силы и заниматься лишь тем, что они смогут довести до конца.

Стрелец. Стрельцы в ноябре почувствуют прилив сил и уверенности в себе. Для них откроются новые возможности, которые позволят все задумки и планы. Инициативность поможет Стрельцам в работе — их усердие высоко оценит руководство, что приведет к росту материального состояния. Самое важное в этот период — спланировать свои действия и следовать намеченному плану.

Водолей. Ноябрь для Водолеев — месяц рисков, которые оправдают себя. Представители знака почувствуют прилив сил. Конец осени — хорошее время для инвестиций, а если капитала нет — его можно взять у друзей или родственников. Если чего-то стоит избегать, то скаредности — денежный поток может иссякнуть.

Рыбы. Для представителей этого знака конец осени открывает отличные финансовые перспективы. Велика возможность карьерного роста. В этот период Рыбам не стоит лениться и излишне фантазировать. Напротив, дисциплина и строгое исполнение трудовых обязанностей — неотъемлемые части грядущего успеха.

Астрологический прогноз составлен астрологом Алиной Кузмийчук для Topnews.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Деньги#Успех#Гороскоп#Екатеринбург#Знаки зодиака#Астролог#Артур Муравьев
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