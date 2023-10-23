Деньги сами летят: астрологи назвали самые «денежные» знаки ноября

Posted 23 октября, 11:30
Published 23 октября, 11:30
Modified 23 октября, 11:43
Updated 23 октября, 11:43
Овен. Звезды будут содействовать Овнам, которые в ноябре решат увеличить свои доходы. Представители знака, открытые новым знакомствам, смогут быстрее достигнуть успеха. Овнам стоит здраво оценивать собственные силы и заниматься лишь тем, что они смогут довести до конца.
Стрелец. Стрельцы в ноябре почувствуют прилив сил и уверенности в себе. Для них откроются новые возможности, которые позволят все задумки и планы. Инициативность поможет Стрельцам в работе — их усердие высоко оценит руководство, что приведет к росту материального состояния. Самое важное в этот период — спланировать свои действия и следовать намеченному плану.
Водолей. Ноябрь для Водолеев — месяц рисков, которые оправдают себя. Представители знака почувствуют прилив сил. Конец осени — хорошее время для инвестиций, а если капитала нет — его можно взять у друзей или родственников. Если чего-то стоит избегать, то скаредности — денежный поток может иссякнуть.
Рыбы. Для представителей этого знака конец осени открывает отличные финансовые перспективы. Велика возможность карьерного роста. В этот период Рыбам не стоит лениться и излишне фантазировать. Напротив, дисциплина и строгое исполнение трудовых обязанностей — неотъемлемые части грядущего успеха.
Астрологический прогноз составлен астрологом Алиной Кузмийчук для Topnews.