«Еда вместо денег»: экс-депутата в Екатеринбурге приговорили к исправительным работам

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Владимир Айметов известен свердловчанам тем, что в 2021 году он выдавал зарплату сотрудникам не деньгами, а талонами на еду. Отоварить эти талоны можно было лишь в магазине при предприятии.
Бывшего народного избранника признали виновным в хищении частного имущества компании «Лотас» и техники, купленной на субсидии из областного бюджета, сообщает «Коммерсант-Урал».
По данным правоохранителей, весной 2021 года Айметов занимал должность директора компании и в это же самое время «реализовывал» собственность компании в свою пользу и в пользу своей бывшей супруги по заниженной стоимости.
Общая стоимость техники, которую обвиняемый продавал самому себе, составляла 25 миллионов рублей. Но экс-депутат приобрел ее за 30 тысяч рублей.
Также он продал два коровника и молочный блок, общей стоимостью 47 миллионов — за 700 тысяч рублей.
За проведенные махинации Айметова приговорили 3,5 годам принудительных работ и штрафу в 100 тысяч рублей. Также он два года не сможет занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, государство будет удерживать 15% от суммы его личных доходов.
Напомним, депутаты Екатеринбурга предложили с 2024 года ограничить движение самокатчиков. Народные избранники хотят установить полный запрет на поездки в центре города и на аллеях, а также ограничить движение по тротуарам, шириной меньше двух метров и снизить скоростной режим.