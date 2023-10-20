«Еда вместо денег»: экс-депутата в Екатеринбурге приговорили к исправительным работам

За проведенные махинации Айметова приговорили 3,5 годам принудительных работ и штрафу в 100 тысяч рублей. Также он два года не сможет занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, государство будет удерживать 15% от суммы его личных доходов.