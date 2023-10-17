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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

Ограничения для самокатчиков хотят ввести в Екатеринбурге в 2024 году

В Екатеринбурге планируется ограничить передвижения самокатчиков

17 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI

Ограничения для самокатчиков хотят ввести в Екатеринбурге в 2024 году

С 2024 года в столице Свердловской области могут ввести новые запреты для передвижения самокатчиков по улицам Екатеринбурга. Ограничения обсудили во время заседания городской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

Депутаты предложили ввести полный запрет на поездки в центре города и на аллеях, а также ограничить движение по тротуарам, шириной меньше двух метров и снизить скоростной режим.

О нововведениях сообщил депутат Тимофей Жуков на своей странице ВКонтакте.

В общем-то практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет, — написал он.

Напомним, что из-за отсутствия четких правил регулирования движения на самокатах по улицам российских городов, регулярно случают ДТП с участием самокатчиков. Так, 4 октября 9-летний ребенок попал под колеса иномарки, когда переезжал дорогу на красный свет.

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#Транспорт#Ограничения#Екатеринбург#Самокат#Ирина Кирилова
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