В Екатеринбурге планируется ограничить передвижения самокатчиков

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Депутаты предложили ввести полный запрет на поездки в центре города и на аллеях, а также ограничить движение по тротуарам, шириной меньше двух метров и снизить скоростной режим.
О нововведениях сообщил депутат Тимофей Жуков на своей странице ВКонтакте.
В общем-то практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет, — написал он.
Напомним, что из-за отсутствия четких правил регулирования движения на самокатах по улицам российских городов, регулярно случают ДТП с участием самокатчиков. Так, 4 октября 9-летний ребенок попал под колеса иномарки, когда переезжал дорогу на красный свет.