Астролог назвала три знака зодиака, которых ждут серьезные перемены

Posted 25 октября, 12:18
Published 25 октября, 12:18
Modified 25 октября, 12:20
Updated 25 октября, 12:20
По ее словам, события, которые значительно поменяют жизни, ожидают родившихся под знаком Лев. Она советует им не терять спокойствия, но при этом не бояться выходить из зоны комфорта, пишет Teleprogramma.pro.
Ноябрь для вас — месяц деятельный, напряженный и важный, — отметила телеведущая и астролог.
Еще один знак, который ждут перемены, — Водолей. Их ожидают трудности на работе. В какой-то момент, как утверждает Василиса Володина, Водолеи почувствуют сильную усталость. При этом у них все сложится благополучно.
Третий знак, который ожидают перемены — Стрельцы. Им астролог советует начать в ноябре реализовывать свои смелые задумки. Велика вероятность, что у них все получится.
Ранее астролог назвала главного счастливчика 2024 года.