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Posted 25 октября, 12:18

Published 25 октября, 12:18

Modified 25 октября, 12:20

Updated 25 октября, 12:20

Астролог назвала три знака зодиака, которых ждут серьезные перемены

Астролог назвала три знака зодиака, которых ждут серьезные перемены

25 октября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Астролог Василиса Володина назвала три знака зодиака, которых ждут серьезные перемены в ноябре.

По ее словам, события, которые значительно поменяют жизни, ожидают родившихся под знаком Лев. Она советует им не терять спокойствия, но при этом не бояться выходить из зоны комфорта, пишет Teleprogramma.pro.

Ноябрь для вас — месяц деятельный, напряженный и важный, — отметила телеведущая и астролог.

Еще один знак, который ждут перемены, — Водолей. Их ожидают трудности на работе. В какой-то момент, как утверждает Василиса Володина, Водолеи почувствуют сильную усталость. При этом у них все сложится благополучно.

Третий знак, который ожидают перемены — Стрельцы. Им астролог советует начать в ноябре реализовывать свои смелые задумки. Велика вероятность, что у них все получится.

Ранее астролог назвала главного счастливчика 2024 года.

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#Общество#Ноябрь#Усталость#Знаки зодиака#Лев#Дарья Сорокина#Астролог#Василиса Володина#Серьезные перемены#Спокойствие#Водолей#Стрельцы#Реализация задумок
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