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Первенство России по сквошу проходит в Свердловской области

В Екатеринбурге стартовало самое масштабное первенство России по юниорскому сквошу

13 ноября 2023, 07:41

Первенство России по сквошу проходит в Свердловской области

Самое масштабное первенство России среди юниорских команд стартовало в Свердловской области. В нем принимают участие более 120 лидеров юниорских сборных команд из 13 регионов России.

Соревнования проходят на «Территории сквоша». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Демография».

По словам президента Федерации сквоша Сергея Жилина, это самое масштабное первенство в истории юниорского сквоша России.

Екатеринбург традиционно показывает высокий уровень организации соревнований как с точки зрения размещения спортсменов и гостей города, так и непосредственно проведения соревнований, включая профессиональный судейский состав и высококачественные прямые трансляции, — сказал Жилин.

Ежегодно в России проводится первенство по сквошу среди юниоров разных возрастных категорий. В результате определяются сильнейшие спортсмены России, которых включают в состав сборной России по сквошу, сообщили в департаменте информполитики.

Напомним, спортсмен из Нижнего Тагила Максим Юсупов завоевал «золото» на Первенстве мира по тайскому боксу.

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