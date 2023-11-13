В Екатеринбурге стартовало самое масштабное первенство России по юниорскому сквошу

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Соревнования проходят на «Территории сквоша». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Демография».
По словам президента Федерации сквоша Сергея Жилина, это самое масштабное первенство в истории юниорского сквоша России.
Екатеринбург традиционно показывает высокий уровень организации соревнований как с точки зрения размещения спортсменов и гостей города, так и непосредственно проведения соревнований, включая профессиональный судейский состав и высококачественные прямые трансляции, — сказал Жилин.
Ежегодно в России проводится первенство по сквошу среди юниоров разных возрастных категорий. В результате определяются сильнейшие спортсмены России, которых включают в состав сборной России по сквошу, сообщили в департаменте информполитики.
Напомним, спортсмен из Нижнего Тагила Максим Юсупов завоевал «золото» на Первенстве мира по тайскому боксу.