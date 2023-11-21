Норильск и Нижний Тагил — проблемы в экологии одни, решения разные

Posted Вчера, 12:30
Published Вчера, 12:30
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Нижний Тагил регулярно входит в пятерку городов России с наихудшей экологической обстановкой. Проблема тянется еще с советских времен, когда показатели производства промышленности были куда важнее, чем забота об окружающей среде. Многие тагильчане помнят разноцветный снег и черное от заводского дыма небо. Постепенно приоритеты менялись и охрана окружающей среды вышла на первый план. Вместе с этим вопрос об экологии в Нижнем Тагиле становился все острее.
В конце 2018 года город вошел в федеральный проект «Чистый воздух», цель которого снизить количество выбросов в воздух на 20% от показателей 2017 года. После этого объем выбрасываемых вредных веществ, действительно, начал падать. Правда, только до 2020 года, а после показатели вновь пошли вверх. Если в 2019 году, по данным Министерства экологии Свердловской области, снижение составляло 12,6% по сравнению с 2017 годом, то в 2022 году оно было лишь 5,7%.
Плохая экологическая обстановка в Нижнем Тагиле не остается незамеченной и для его жителей. Они регулярно жалуются на неприятный химический запах от промышленных выбросов. Особенно остро он чувствуется во время действия режима неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ, то есть когда стоит безветренная погода. Этот запах вызывает у некоторых тагильчан головную боль, кашель, неприятные ощущения в носу и горле, а иногда слабость и головокружение.
О том, что уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле растет, говорят и данные Росгидромета. В 2019 году он был «повышенный», в 2020-м — высокий, в 2021-м — снова «высокий», а в 2022-м — «очень высокий». Правда, начиная с прошлого года, эти данные не учитываются в программе «Чистый воздух». При этом только в прошлом году в городе зафиксировано 12 случаев высокого загрязнения воздуха бензапиреном, оксидом углерода и сероводородом. Самый крупный выброс произошел в конце января.
В тот день на Нижний Тагил опустилось облако из выбросов, из-за которого даже снизилась видимость. Появились массовые жалобы жителей на головные боли, кашель, насморк и другие признаки недомогания. Станция государственного мониторинга УГМС в в районе Красного Камня зафиксировала превышение сероводорода в 19,8 раза. Проверка Росприроднадзора показала, что источником вещества стал ЕВРАЗ НТМК. Предприятие получило административный штраф, размер которого, согласно КоАП, составляет от 20 до 100 тысяч рублей. При этом изначально ЕВРАЗ НТМК всячески отрицал свою причастность к январскому смогу, а в 20-кратном превышении сероводорода обвинил канализационный коллектор, находящийся в нескольких метрах от станции мониторинга.
А что в других городах, где также реализуется «Чистый воздух»? Например, в Норильске. Этот город один из самых суровых в Красноярском крае, и также, как и Нижний Тагил, является промышленным. Образовался Норильск в результате строительства горно-металлургического комбината. Он дал толчок к развитию города, но он же и стал причиной экологических проблем. Много лет Норильск считался одним из самых экологически неблагополучных городов в России.
Основным загрязнителем воздуха в городе является диоксид серы. Чтобы уменьшить объем его выбросов градообразующее предприятие «Норникель» сделало несколько шагов. Для начала был закрыт старый никелевый завод в Красноярском крае в 2016 году. Производство с него перераспределили по другим площадкам. Такие меры позволили снизить выбросы сразу на 30%. Следующим действием «Норникеля» стало внедрение «Серной программы», которая также была включена в федеральную проект «Чистый воздух». В октябре программа была запущена Надеждинском металлургическом заводе, что позволит сократить выбросы вредных веществ на 20% в этом году и на 45% — в следующем.