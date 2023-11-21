Норильск и Нижний Тагил — проблемы в экологии одни, решения разные

В конце 2018 года город вошел в федеральный проект «Чистый воздух», цель которого снизить количество выбросов в воздух на 20% от показателей 2017 года. После этого объем выбрасываемых вредных веществ, действительно, начал падать. Правда, только до 2020 года, а после показатели вновь пошли вверх. Если в 2019 году, по данным Министерства экологии Свердловской области, снижение составляло 12,6% по сравнению с 2017 годом, то в 2022 году оно было лишь 5,7%.