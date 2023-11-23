«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На встрече обсуждалась транспортная отрасль. В какой-то момент Александр колесников разозлился, перебил коллегу и высказался: «Не нравится, нет денег — ходи пешком». Об этом сообщает «Урал Мэш».
Также он напомнил, что мы живем в капитализме. Следовательно, цены на проезд необходимо увеличивать. А тех, для кого городской транспорт слишком дорог, он призвал добираться пешком.
Напомним, что из-за дефицита работников в Свердловской области отменяют автобусные маршруты. В связи с этим горожане выразили свое недовольство.