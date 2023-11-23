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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

Депутат гордумы Екатеринбурга предложил увеличить стоимость проезда в автобусах

«Нет денег — ходи пешком»: в Екатеринбурге депутат призвал поднять стоимость проезда

23 ноября 2023, 09:56
Фото: Midjourney

Депутат гордумы Екатеринбурга предложил увеличить стоимость проезда в автобусах

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию предложил поднять стоимость проезда в городско транспорте. Также он дал совет гражданам, у которых не хватает денег. Он призвал их ходить пешком.

На встрече обсуждалась транспортная отрасль. В какой-то момент Александр колесников разозлился, перебил коллегу и высказался: «Не нравится, нет денег — ходи пешком». Об этом сообщает «Урал Мэш».

Также он напомнил, что мы живем в капитализме. Следовательно, цены на проезд необходимо увеличивать. А тех, для кого городской транспорт слишком дорог, он призвал добираться пешком.

Напомним, что из-за дефицита работников в Свердловской области отменяют автобусные маршруты. В связи с этим горожане выразили свое недовольство.

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#Транспорт#Заседание#Депутат#Совещание#Общественный транспорт#Обсуждение#Александр Колесников#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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