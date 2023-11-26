«Сухой порт» за 1,5 триллиона появится в Свердловской области

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что регион находится в центре Уральского транспортного каркаса. Выход к Северному морскому пути и Каспийскому морю позволит создать 2-стронний транзит грузов с Ираном, Индией и Пакистаном. Объем инвестиций в проект составит 1,5 трлн рублей.