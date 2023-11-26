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«Сухой порт» построят в Свердловской области

«Сухой порт» за 1,5 триллиона появится в Свердловской области

26 ноября 2023, 11:39
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Сухой порт» построят в Свердловской области

Проект «Сухого порта» в Екатеринбурге презентовали на международной выставке «Россия» в Москве. Проект претендует стать мультимодальным звеном для выхода Транссибирской магистрали и Северного широтного хода к Северному морскому пути и Каспийскому морю.

Губернатор региона Евгений Куйвашев обратил внимание на этот проект. Кампус в Екатеринбурге планируют достроить к 2025 году.

Евгений Куйвашев рассказал ТАСС, что сейчас Транссибирская магистраль загружена вплоть до Восточных ворот. Существует необходимость вывоза контейнерных грузов, товаров, угля и пшеницы.

Приоритетом на сегодняшний день является формирование новых транспортных коридоров — это Запад-Восток и Север-Юг, — отметил Евгений Куйвашев.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что регион находится в центре Уральского транспортного каркаса. Выход к Северному морскому пути и Каспийскому морю позволит создать 2-стронний транзит грузов с Ираном, Индией и Пакистаном. Объем инвестиций в проект составит 1,5 трлн рублей.

Проект «Сухого порта» можно будет увидеть до 12 апреля на ВДНХ (павильон №75).

Ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев презентовал министру здравоохранения РФ проект Свердловской области по скринингу новорожденных на 40 наследственных болезней.

Евгений Куйвашев на выставке «Россия» представил проекты Урала для развития страны
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#Общество#Свердловская область#Форум#Евгений Куйвашев#Министр#Инвестиции#Презентация#Владимир Якушев#Дарья Сорокина
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