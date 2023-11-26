«Сухой порт» за 1,5 триллиона появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Губернатор региона Евгений Куйвашев обратил внимание на этот проект. Кампус в Екатеринбурге планируют достроить к 2025 году.
Евгений Куйвашев рассказал ТАСС, что сейчас Транссибирская магистраль загружена вплоть до Восточных ворот. Существует необходимость вывоза контейнерных грузов, товаров, угля и пшеницы.
Приоритетом на сегодняшний день является формирование новых транспортных коридоров — это Запад-Восток и Север-Юг, — отметил Евгений Куйвашев.
Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что регион находится в центре Уральского транспортного каркаса. Выход к Северному морскому пути и Каспийскому морю позволит создать 2-стронний транзит грузов с Ираном, Индией и Пакистаном. Объем инвестиций в проект составит 1,5 трлн рублей.
Проект «Сухого порта» можно будет увидеть до 12 апреля на ВДНХ (павильон №75).
Ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев презентовал министру здравоохранения РФ проект Свердловской области по скринингу новорожденных на 40 наследственных болезней.