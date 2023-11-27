Новый десятиэтажный дом появился в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В рамках губернаторской госпрограммы 120 детей-сирот из Нижнего Тагила получат ключи от квартир. В настоящий момент завершается подписание документов и передача ключей от квартир. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Для сирот специально построили десятиэтажный дом на улице Свердлова. Общая площадь квартир составляет 3,9 тысячи квадратных метров. На их строительство было потрачено 248,8 млн рублей.
Жилье уже готово для того, чтобы заехать. Там выполнена чистовая отделка, установлены двери, сантехника, натяжные потолки и т. д. Также дом имеет высокий класс энергоэффективности. Там можно регулировать тепло в батареях.
88 человек детей-сирот из Нижнего Тагила, остальные — из Горноуральского городского округа. Большинство из них ждали получения жилья пять лет. Средний возраст получателей — 23-24 года.
Сейчас в Нижнем Тагиле и в Горноуральском ГО на учете состоит 890 детей-сирот, из них право на обеспечение жильем есть у 570 человек. До конца года жилье планируют выдать сиротам из Ревдинского городского округа и Каменска-Уральского.