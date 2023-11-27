Новый десятиэтажный дом появился в Нижнем Тагиле

Сейчас в Нижнем Тагиле и в Горноуральском ГО на учете состоит 890 детей-сирот, из них право на обеспечение жильем есть у 570 человек. До конца года жилье планируют выдать сиротам из Ревдинского городского округа и Каменска-Уральского.