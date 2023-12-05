Минтранс займется решением проблемы общественного транспорта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Об этом глава региона заявил в ходя прямой линии. По его словам, в большом городе имеются проблемы с общественным транспортом. Он оказывается переполенным утром и вечером, а в дневное время движется полупустым.
Я обязательно попрошу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разобраться с этим и промониторить ситуацию. Это обращение я возьму на контроль, Минтранс подключиться к этой проблеме. Попробуем найти пути решения проблемы, — заявил Куйвашев.
По его словам, проблему можно решить увеличением единиц транспорта в часы пик, а часть перебрасывать на самые загруженные направления.
Напомним, жители Екатеринбурга регулярно жалуются на общественный транспорт. Ранее также стало известно, что в городе не хватает водителей. В связи с этим автобусы простаивают.