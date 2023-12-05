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Куйвашев поручил Минтрансу заняться проблемами транспорта в Екатеринбурге

Минтранс займется решением проблемы общественного транспорта в Екатеринбурге

5 декабря 2023, 08:15
Фото: 1MI

Куйвашев поручил Минтрансу заняться проблемами транспорта в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минтрансу подключиться к решению проблем с общественным транспортом в Екатеринбурге. Рабту они будут вести совместно с городскими властями.

Об этом глава региона заявил в ходя прямой линии. По его словам, в большом городе имеются проблемы с общественным транспортом. Он оказывается переполенным утром и вечером, а в дневное время движется полупустым.

Я обязательно попрошу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разобраться с этим и промониторить ситуацию. Это обращение я возьму на контроль, Минтранс подключиться к этой проблеме. Попробуем найти пути решения проблемы, — заявил Куйвашев.

По его словам, проблему можно решить увеличением единиц транспорта в часы пик, а часть перебрасывать на самые загруженные направления.

Напомним, жители Екатеринбурга регулярно жалуются на общественный транспорт. Ранее также стало известно, что в городе не хватает водителей. В связи с этим автобусы простаивают.

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#Транспорт#Автобус#Губернатор#Евгений Куйвашев#Минтранс#Дефицит#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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