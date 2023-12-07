Создатели «Слова пацана» назвали фейком объявления о съемках в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В пресс-службе Wink опровергли, что в Свердловской области и ряде других городов, где также появлялись подобные объявления, будут снимать продолжения сериала. Кроме того, съемки начнутся не в январе 2024 года, а позже.
Напомним, что в ряде сообществ в соцсетях Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов стали появляться сообщения о наборе актеров разных типажей для съемок нашумевшего сериала. Десятки граждан сохранили себе эти объявления.
В частности, в них озвучивалась завышенная цена за съемку в размере более 3 тысяч рублей. В то время как реальные актеры массовых смен отметили, что такой труд стоит не более 1,5 тысячи рублей.