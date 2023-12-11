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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске

Мальчик обварился в кипятке в Челябинске

11 декабря 2023, 11:15
Фото: «Урал Мэш»

Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске

В Челябинске 8-летний мальчик упал в яму с кипятком. У него диагностировали 40% ожогов тела.

ЧП произошло во дворе на улице Энергетиков — там размыло грунт после аварии на трубопроводе. Школьник находится в больнице. Возбуждено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает «Урал Мэш».

Ранее в Екатеринбурге произошел аналогичный случай. Мальчик упал в люк с кипятком и обварился. Пострадавшему 14 лет. После случившегося он находился в больнице в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ. Мальчику провели курс интенсивной терапии.

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#Происшествия#Ребенок#Челябинск#Колодец#Трубопровод#Мальчик#Авария#Дарья Сорокина
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