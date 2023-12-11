Мальчик обварился в кипятке в Челябинске

Ранее в Екатеринбурге произошел аналогичный случай. Мальчик упал в люк с кипятком и обварился. Пострадавшему 14 лет. После случившегося он находился в больнице в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ. Мальчику провели курс интенсивной терапии.