Мальчик обварился в кипятке в Челябинске

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
ЧП произошло во дворе на улице Энергетиков — там размыло грунт после аварии на трубопроводе. Школьник находится в больнице. Возбуждено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает «Урал Мэш».
Ранее в Екатеринбурге произошел аналогичный случай. Мальчик упал в люк с кипятком и обварился. Пострадавшему 14 лет. После случившегося он находился в больнице в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ. Мальчику провели курс интенсивной терапии.