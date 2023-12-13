С 1 января свердловчане могут начать получать пособие по уходу за ребенком по-новому

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Пока документ еще не одобрен Советом Федерации и не подписан президентом. Однако случиться это может в ближайшее время. Сам же закон должен вступить в силу с 1 января.
Пособие до 1,5 лет назначается родителю, который берет на себя заботу о ребенке и уходит в соответствующий отпуск. Это может быть не только мама. Закон разрешает уходить в декрет — папе, бабушке, дедушке или другим родственникам.
Сумма пособия определяется в зависимости от дохода того, кто уходит в отпуск. Его размер составляет 40% от среднего заработка за последние два года, но не больше 33,2 тысячи рублей.
На сегодняшний день, когда родитель, ухаживающий за ребенком, выходит на работу, то пособие ему платить перестают. Если нужно сохранить пособие, то работа возможна только на неполный день. Либо это может быть «серый заработок». Согласно предлагаемым нормам, изменения позволят получать пособие в течение всего периода даже при выходе на работу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что работать должно быть выгодно, а господдержка не должна быть заменой зарплаты. Он предложил выплачивать пособия в течение всего периода независимо от увеличения дохода семьи. После этого были подготовлены поправки в закон.
Напомним, в 2024 году ожидается индексация всех выплат и пособий. Уже стало известно, как вырастет пенсия и как изменятся пособия.