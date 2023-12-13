С 1 января свердловчане могут начать получать пособие по уходу за ребенком по-новому

На сегодняшний день, когда родитель, ухаживающий за ребенком, выходит на работу, то пособие ему платить перестают. Если нужно сохранить пособие, то работа возможна только на неполный день. Либо это может быть «серый заработок». Согласно предлагаемым нормам, изменения позволят получать пособие в течение всего периода даже при выходе на работу.