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«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась

14 декабря 2023, 09:00
Фото: 1MI
Началась трансляция прямой линии, на которой президент РФ Владимир Путин подведет итоги 2023 года и ответит на вопросы россиян.

В полдень по московскому времени началась прямая трансляция итогов года с Владимиром Путиным. В 2023 году было решено совместить программу с пресс-конференцией, на которой глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.

Трансляция доступна в социальных сетях и на официальном сайте «Первого канала».

Ранее редакция TagilCity.ru изучила ряд проблем, о которых написали жители Свердловской области в социальных сетях, обращаясь к президенту. Среди волнующих вопросов — неукомплектованность медицинскими работниками в ряде населенных пунктов, отсутствие школьных автобусов и проблемы с газификацией.

О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
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#Общество#Эксклюзив#Владимир Путин#Прямая линия#Итоги#Конференция#Пресс-конференция#Юлия Мамонтова#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
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О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
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