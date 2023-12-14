«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась

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В полдень по московскому времени началась прямая трансляция итогов года с Владимиром Путиным. В 2023 году было решено совместить программу с пресс-конференцией, на которой глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.
Трансляция доступна в социальных сетях и на официальном сайте «Первого канала».
Ранее редакция TagilCity.ru изучила ряд проблем, о которых написали жители Свердловской области в социальных сетях, обращаясь к президенту. Среди волнующих вопросов — неукомплектованность медицинскими работниками в ряде населенных пунктов, отсутствие школьных автобусов и проблемы с газификацией.