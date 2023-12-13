О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Жители поселка Санаторный протестуют против многоэтажной застройки берега озера Балтым, из-за которой в настоящее время происходит вырубка прибрежного леса. Экологи уверены, что такое отношение к лесу приведет к обмелению озера. Свое обращение неравнодушные уральцы записывали 11 декабря в тридцатиградусный мороз.
Граждане уверены, что документы о сохранении озера Балтым, подписанные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, игнорируются местными властями.
«Кислород исходит от деревьев. Сохрани уникальную березовую рощу», «Сохраните чистый Балтым», «Сохраним жемчужину Урала озеро Балтым» — такие лозунги демонстрируют борцы за экологию на видео, обращенном к Владимиру Путину.
Жители микрорайона Заречный под Асбестом просят главу государства Владимира Путина решить вопрос с отсутствием школьного автобуса. Сейчас детям приходится около двух километров идти по неочищенной проселочной дороге до остановки, зимой этот путь осложняется морозами и темнотой.
Конечно, автобусы там ходят, но часто переполненные, и детей посадить попросту некуда. Им приходится подолгу ждать транспорт на морозе. В микрорайоне Заречный постоянно проживает 43 ребенка, которые обучаются в школах Асбеста, расстояние до которых более 5 километров.
Жительница Новоуральска в своем обращении спрашивает Владимира Путина о том, что делать жителям города без медицинских специалистов. По ее словам, после появления в городе нового руководства по медицине, стали увольняться врачи, санитары, а из поликлиник ушли терапевты и ряд других специалистов. Помимо этого в государственной поликлинике закрыты физиокабинеты, процедуры предлагают проходить платно.
Работать некому и людей лечить некому. Что нам делать? Как лечиться платно, если на это у жителей денег нет? Помогите! — пишет жительница Новоуральска Мария.
В поселке городского типа Малышева в единственной больнице нет врачей, о чем сообщают местные жители. Отсутствует эндокринолог, гинеколог, отоларинголог. Альтернатива — платная медицина — людей не устраивает.
Не у всех есть средства платить за прием по 1500 рублей. Если есть бесплатный, то запись через терапевта на полгода вперед. Прошу вас разобраться и найти врачей, - обратилась к Владимиру Путину свердловчанка Ирина в декабре 2023 года.
В Кировграде местные жители просят президента России решить вопрос малоимущей многодетной семьи. Летом домочадца переехали в новый дом, построенный силами главы семейства, а старый дом, в котором был газ, — демонтировали. Несмотря на все имеющиеся документы, представители газовой службы поставили заглушку на трубы. После оплаты дорогостоящего проекта для нового дома прошел уже месяц, но до сих пор семья не получила обещанный газ. Чтобы не замерзнуть, горожане поставили электрокотел, за который им пришла квитанция в 16 тысяч рублей за месяц. Не имея возможности оплатить этот счет оперативно, сейчас семья рискует остаться и без электричества из-за долга.
Пусть нам дадут газ у нас уже газифицированный участок! Сколько бы я ни ходила в газовую службу, они меня просто отшивают, либо говорят что у них очереди: «Обращайтесь в платную компанию», я просто не знаю что делать. Прошу повлияйте на нашу газовую службу, пусть дадут на газ! — пишет свердловчанка Ирина.
Профессиональный скалолаз 9-летний Платон Огибенин обратился к Владимиру Путину с двумя вопросами. Составить обращение ему помогли родители. Первый касается легкоатлетического манежа, поручение президента по возведению которого было дано еще в 2018 году. Мальчик отметил, что строительство спортсооружения за шесть лет так и не началось.
Также юный тагильчанин надеется помочь скалолазному сообществу. По его словам, те скалодромы, которые есть в Нижнем Тагиле, — любительского уровня. Спортсмены вынуждены ездить на тренировки в Екатеринбург — за 140 километров от родного города.
У нас нет скоростного эталона необходимой 15 метровой высоты, у нас фактически нет боулдеринговых трасс, ранее они располагались в клубах в подвальных помещениях жилых домов (хрущевок), но сейчас даже там они закрыты по требованиям безопасности и отсутствия сертификации. Требования к боулдеру высота до 5 метров, в подвалах эта высота была на уровне 2,5 метров. Что само по себе породило мем «скалолазание в подвале». Трассы трудности также не отвечают необходимым требованиям высоты для подготовки профессиональных спортсменов, — уверяет юный скалолаз из Нижнего Тагила.
Эти два вопроса в обращении Платона связаны: он уверен, что просить о строительстве скалодрома не стоит, но, если вернуться к вопросу о строительстве легкоатлетического манежа, то вопрос будет снят. Именно в проекте манежа разработана скалолазная инфраструктура, которая будет привлекать не только тагильских спортсменов, но и скалолазов из других городов. Таким образом, уверен Платон, сократится отток спортсменов и населения Нижнего Тагила.
Индивидуальный предприниматель Александр Жученко из Нижнего Тагила столкнулся с проблемой при получении статуса социального предприятия для своей фирмы. Об этом он сообщил на сайт, где принимают обращения для предстоящей пресс-конференции с Владимиром Путиным. Получение статуса Александр добивался в течение 8 месяцев.
По словам Александра, новый закон хоть и дает ряд преимуществ, в числе которых низкий процент на налоги, но оформить его сложно и, в дальнейшем требуется посещать ряд мероприятий в Екатеринбурге.
Чтобы получить положенный грант как соц.предприятия, меня обязали посещать семинары, совещания, где, якобы обучают, как работать социальному предприятию. За 18 лет работы, боюсь, ничего нового не услышу, а ездить массовкой не хочется. Если вместо того, чтобы делать свою работу, я буду разъезжать по мероприятиям, у меня будет разруха, — пояснил Александр суть своего сообщения редакции TagilCity.ru.