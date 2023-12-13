О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина

В Кировграде местные жители просят президента России решить вопрос малоимущей многодетной семьи. Летом домочадца переехали в новый дом, построенный силами главы семейства, а старый дом, в котором был газ, — демонтировали. Несмотря на все имеющиеся документы, представители газовой службы поставили заглушку на трубы. После оплаты дорогостоящего проекта для нового дома прошел уже месяц, но до сих пор семья не получила обещанный газ. Чтобы не замерзнуть, горожане поставили электрокотел, за который им пришла квитанция в 16 тысяч рублей за месяц. Не имея возможности оплатить этот счет оперативно, сейчас семья рискует остаться и без электричества из-за долга.