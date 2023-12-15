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Модернизация контейнерных площадок продолжается в Свердловской области

Семь новых контейнерных площадок появилось в Верхотурье

15 декабря 2023, 07:40
Фото: «РИФЕЙ»

Модернизация контейнерных площадок продолжается в Свердловской области

В Верхотурье оборудовали семь новых мест накопления ТКО. Аналогичная работа проводится и в других муниципалитетах Свердловской области. Сообщения об обновлениях поступают из Лесного, Кушвы, Нижнего Тагила. Планами по модернизации делятся администрации Краснотурьинска и Нижней Салды.

Большинство контейнерных площадок, созданных в прошлом веке, не соответствуют современным санитарным нормам, считают специалисты. В лучшем случае, они просто выглядят неопрятно и неудобны в обслуживании для современных мусоровозов. Модернизация мест накопления ТКО призвана исправить эту проблему.

На сегодняшний день мы видим, что в каждом из муниципалитетов есть четкое понимание по темпам и срокам обновления инфраструктуры обращения с отходами, в котором заложено не только создание новых мест накопления ТКО, но и улучшение качества существующего контейнерного парка. Хотим выразить благодарность руководителям муниципалитетов, не откладывающим решение экологических вопросов до лучших времен, — отметил исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Фото: «РИФЕЙ»

Современная площадка должна быть установлена на прочном, водонепроницаемом покрытии, огорожена с трех сторон, а также иметь навес и площадку для складирования крупногабаритного мусора. Такое устройство обеспечит нахождение отходов исключительно внутри площадки, а не вокруг нее. И модернизацию, и строительство новых мест накопления организуют администрации муниципалитетов.

Отметим, в Нижнем Тагиле обустроят еще шесть контейнерных и бункерных площадок для сбора ТКО. На это администрация города направит почти два миллиона рублей. Согласно документации, подрядчик оборудует пять площадок на четыре контейнера и одну — для двух бункеров по следующим адресам:

  • Салдинская-Коминтерна,
  • Ушинского, 20Б,
  • Полярная 93 (вблизи с улицей Заречная, 88 на Пырловке,
  • Дачная (микрорайон Ключики),
  • Локомотивная-Степная,
  • Землячки, 33.

Всего в Нижнем Тагиле функционирует более 1700 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, 191 в частном секторе, остальные на территориях МКД и в сельских населенных пунктах.

Шесть новых площадок для мусора появятся в Нижнем Тагиле до конца года
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Напомним, ранее в 6 населенных пунктах Новолялинского городского округа появилось 28 контейнерных площадок, оборудованных современными пластиковыми баками. Еще 28 новых контейнеров для сбора ТКО установили в Горноуральском городском округе.

28 новых контейнеров для сбора ТКО установили в Горноуральском городском округе
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