Семь новых контейнерных площадок появилось в Верхотурье

Отметим, в Нижнем Тагиле обустроят еще шесть контейнерных и бункерных площадок для сбора ТКО. На это администрация города направит почти два миллиона рублей. Согласно документации, подрядчик оборудует пять площадок на четыре контейнера и одну — для двух бункеров по следующим адресам: