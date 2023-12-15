Семь новых контейнерных площадок появилось в Верхотурье

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Большинство контейнерных площадок, созданных в прошлом веке, не соответствуют современным санитарным нормам, считают специалисты. В лучшем случае, они просто выглядят неопрятно и неудобны в обслуживании для современных мусоровозов. Модернизация мест накопления ТКО призвана исправить эту проблему.
На сегодняшний день мы видим, что в каждом из муниципалитетов есть четкое понимание по темпам и срокам обновления инфраструктуры обращения с отходами, в котором заложено не только создание новых мест накопления ТКО, но и улучшение качества существующего контейнерного парка. Хотим выразить благодарность руководителям муниципалитетов, не откладывающим решение экологических вопросов до лучших времен, — отметил исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Современная площадка должна быть установлена на прочном, водонепроницаемом покрытии, огорожена с трех сторон, а также иметь навес и площадку для складирования крупногабаритного мусора. Такое устройство обеспечит нахождение отходов исключительно внутри площадки, а не вокруг нее. И модернизацию, и строительство новых мест накопления организуют администрации муниципалитетов.
Отметим, в Нижнем Тагиле обустроят еще шесть контейнерных и бункерных площадок для сбора ТКО. На это администрация города направит почти два миллиона рублей. Согласно документации, подрядчик оборудует пять площадок на четыре контейнера и одну — для двух бункеров по следующим адресам:
Всего в Нижнем Тагиле функционирует более 1700 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, 191 в частном секторе, остальные на территориях МКД и в сельских населенных пунктах.
Напомним, ранее в 6 населенных пунктах Новолялинского городского округа появилось 28 контейнерных площадок, оборудованных современными пластиковыми баками. Еще 28 новых контейнеров для сбора ТКО установили в Горноуральском городском округе.