В Нижнем Тагиле появились баннеры с информацией о выборах президента

Действующий президент России Владимир Путин 14 декабря подвел итоги года и ответил на вопросы россиян. В ряде своих обращений он упомянул о некоторых направления предвыборной программы. Так, речь шла о финансировании спорта в стране, а также о бюджете на первичное звено здравоохранения.