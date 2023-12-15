В Нижнем Тагиле появились баннеры с информацией о выборах президента

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Читатели TagilCity.ru запечатлели баннер, который анонсирует предстоящие выборы президента Российской Федерации. Также там указан адрес официального сайта Центральной избирательной комиссии.
Постер расположен на Вагонке на пересечении улиц Юности и Ленинградского проспекта.
Выборы главы государства состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация новоизбранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Предварительно подсчитано, что избрание главы РФ обойдется казне в 33,2 миллиарда рублей.
Действующий президент России Владимир Путин 14 декабря подвел итоги года и ответил на вопросы россиян. В ряде своих обращений он упомянул о некоторых направления предвыборной программы. Так, речь шла о финансировании спорта в стране, а также о бюджете на первичное звено здравоохранения.