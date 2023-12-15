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Баннеры про выборы президента в 2024 году появились в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появились баннеры с информацией о выборах президента

15 декабря 2023, 07:41
Фото: tagilcity.ru

Баннеры про выборы президента в 2024 году появились в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле баннеры с анонсами о предстоящих выборах президента появились в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Читатели TagilCity.ru запечатлели баннер, который анонсирует предстоящие выборы президента Российской Федерации. Также там указан адрес официального сайта Центральной избирательной комиссии.

Постер расположен на Вагонке на пересечении улиц Юности и Ленинградского проспекта.

Выборы главы государства состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация новоизбранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Предварительно подсчитано, что избрание главы РФ обойдется казне в 33,2 миллиарда рублей.

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Действующий президент России Владимир Путин 14 декабря подвел итоги года и ответил на вопросы россиян. В ряде своих обращений он упомянул о некоторых направления предвыборной программы. Так, речь шла о финансировании спорта в стране, а также о бюджете на первичное звено здравоохранения.

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