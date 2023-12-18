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Куйвашев назначит нового министра строительства Свердловской области

Министерство строительства Свердловской области получит нового главу

18 декабря 2023, 10:02
Фото: 1MI

Куйвашев назначит нового министра строительства Свердловской области

Региональное министерство строительства в Свердловской области в будущем году возглавит новый министр.

Как сообщает «РБК Екатеринбург», новым главой минстроя в регионе, скорее всего, станет Григорий Сурганов. На данный момент политик является первым замом.

У нынешнего главы ведомства, Михаила Волкова, заканчивается контракт и продлевать он его не собирается. И главным кандидатом на должность министра называется Григорий Сурганов.

Известно, что 2 года назад Сурганов перешел в департамент архитектуры, а с весны текущего года стал первым заместителем в министерстве строительства.

В пользу кандидатуры Григория Сурганова говорит то, что он хорошо знаком с профильным вице-мэром Рустамом Галямовым.

Ранее сообщалось, что в В Чите задержан бывший чиновник Свердловской области Игорь Дубровин

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