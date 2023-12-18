Министерство строительства Свердловской области получит нового главу

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как сообщает «РБК Екатеринбург», новым главой минстроя в регионе, скорее всего, станет Григорий Сурганов. На данный момент политик является первым замом.
У нынешнего главы ведомства, Михаила Волкова, заканчивается контракт и продлевать он его не собирается. И главным кандидатом на должность министра называется Григорий Сурганов.
Известно, что 2 года назад Сурганов перешел в департамент архитектуры, а с весны текущего года стал первым заместителем в министерстве строительства.
В пользу кандидатуры Григория Сурганова говорит то, что он хорошо знаком с профильным вице-мэром Рустамом Галямовым.
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