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Бывший чиновник Свердловской области задержан в Забайкалье

В Чите задержан бывший чиновник Свердловской области Игорь Дубровин

15 декабря 2023, 09:50
Фото: 1MI

Бывший чиновник Свердловской области задержан в Забайкалье

14 декабря в Чите задержали Игоря Дубровина — бывшего начальника свердловского управления капитального строительства.

Эти данные подтвердил источник Ура.ру. В это же время на сайте правительства Забайкалья появилось сообщение об увольнении Дубровина.

В пресс-службе камбина сказали, что чиновника уволили за утрату доверия. По данным «Чита.ру», Дубровин уже был доставлен в Екатеринбург.

УКС Свердловской области чиновник возглавлял с 2020 года по июнь 2023-го. Ранее он был главой АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

Ранее был задержан заместитель главы департамента Минприроды Алексей Яковлев.

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