В Чите задержан бывший чиновник Свердловской области Игорь Дубровин

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Эти данные подтвердил источник Ура.ру. В это же время на сайте правительства Забайкалья появилось сообщение об увольнении Дубровина.
В пресс-службе камбина сказали, что чиновника уволили за утрату доверия. По данным «Чита.ру», Дубровин уже был доставлен в Екатеринбург.
УКС Свердловской области чиновник возглавлял с 2020 года по июнь 2023-го. Ранее он был главой АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».
Ранее был задержан заместитель главы департамента Минприроды Алексей Яковлев.