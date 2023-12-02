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Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Екатеринбурге задержан известный рэпер Никита Ямыч

Известный рэпер из Екатеринбурга задержан по подозрению в мошенничестве

2 декабря 2023, 08:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан известный рэпер Никита Ямыч

Лидер группы «Восточный ветер» Никита Ямыч был задержан в аэропорту Кольцово по прибытию из Санкт-Петербурга. Он подозревается в мошенничестве.

Исполнитель является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страховыми компаниями. По данным «КП-Екатеринбург», группа лиц била автомобили, а затем получала компенсацию. После задержания в квартире рэпера был проведен обыск. Сейчас он находится в изоляторе, скоро ему изберут меру пресечения.

Информацию о задержании подтвердили и в полиции. Сейчас устанавливаются все причастные к преступной схеме и ущерб, который был причинен страховым компаниям. Остальные обстоятельства пока не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, в Екатеринбурге по горячим следам был задержан молодой человек, выстреливший в лицо студенту УрФУ. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за педофилию.

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