Известный рэпер из Екатеринбурга задержан по подозрению в мошенничестве

Исполнитель является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страховыми компаниями. По данным «КП-Екатеринбург», группа лиц била автомобили, а затем получала компенсацию. После задержания в квартире рэпера был проведен обыск. Сейчас он находится в изоляторе, скоро ему изберут меру пресечения.