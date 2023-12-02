Известный рэпер из Екатеринбурга задержан по подозрению в мошенничестве

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Исполнитель является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страховыми компаниями. По данным «КП-Екатеринбург», группа лиц била автомобили, а затем получала компенсацию. После задержания в квартире рэпера был проведен обыск. Сейчас он находится в изоляторе, скоро ему изберут меру пресечения.
Информацию о задержании подтвердили и в полиции. Сейчас устанавливаются все причастные к преступной схеме и ущерб, который был причинен страховым компаниям. Остальные обстоятельства пока не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, в Екатеринбурге по горячим следам был задержан молодой человек, выстреливший в лицо студенту УрФУ. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за педофилию.