Названа причина смерти 14-летнего боксера из Первоуральска

Также известно, что скорая не сразу смогла беспрепятственно доехать до комплекса, где проходил турнир, после которого школьнику стало плохо. Прохожим пришлось самостоятельно и вручную поднимать шлагбаум, чтобы карета скорой смогла проехать до нужного здания.