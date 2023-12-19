tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Стали известна причина смерти боксера из Первоуральска

Названа причина смерти 14-летнего боксера из Первоуральска

19 декабря 2023, 08:30
Фото: 1MI

Стали известна причина смерти боксера из Первоуральска

Причиной наступления смерти спортсмена из Первоуральска после боксерского поединка стала закрытая черепно-мозговая травма.

Об этом сообщает SHOT. Ранее сообщалось, что плохо себя школьник почувствовал после ударов в область печени.

Также известно, что скорая не сразу смогла беспрепятственно доехать до комплекса, где проходил турнир, после которого школьнику стало плохо. Прохожим пришлось самостоятельно и вручную поднимать шлагбаум, чтобы карета скорой смогла проехать до нужного здания.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Напомним, что школьник скончался после поединка. Ранее на допрос в Следственный комитет по этому поводу вызывали директора центра, в котором тренировался ребенок. На допросе директор Анастасия Евдокимова расплакалась.

Бой 14-летнего боксера во время соревнований в Первоуральске попал на видео
Узнать подробнее
#Происшествия#Первоуральск#Смерть#Уголовное дело#Скорая помощь#Черепно-мозговая травма#Бокс#Турнир#18+#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
17 декабря, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Вчера, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
17 декабря, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
17 декабря, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Вчера, 06:43