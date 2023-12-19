Названа причина смерти 14-летнего боксера из Первоуральска

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Об этом сообщает SHOT. Ранее сообщалось, что плохо себя школьник почувствовал после ударов в область печени.
Также известно, что скорая не сразу смогла беспрепятственно доехать до комплекса, где проходил турнир, после которого школьнику стало плохо. Прохожим пришлось самостоятельно и вручную поднимать шлагбаум, чтобы карета скорой смогла проехать до нужного здания.
Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Напомним, что школьник скончался после поединка. Ранее на допрос в Следственный комитет по этому поводу вызывали директора центра, в котором тренировался ребенок. На допросе директор Анастасия Евдокимова расплакалась.