Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
На данный момент, по данным администрации Нижнего Тагила, уже работают пять площадок — на улицах Гвардейская, 48 (хоккейный корт), Победы, 42, проспекте Дзержинского, 63, а также в парках Народный и Бондина.
Планируется открытие еще девяти катков в разных районах Нижнего Тагила. В частности, это традиционный каток в парке Металлургов на Тагилстрое, на стадионе «Салют» в микрорайоне Северный и другие. На кортах пока что уплотняется снежная основа. А когда наступят стабильные морозы, лед будет залит.
Отмечается также, что к открытию уже почти готов каток в центре города на улице Строителей. Работать он будет больше месяца. Пока там укладываются финишные слои льда и проводится проверка освещения. Над катком появилось «Звездное небо» — это специальная иллюминация.
Напомним, ранее стало известно, что открытие ледового городка в Нижнем Тагиле на центральной площади состоится 27 декабря. При этом в зоне массовых гуляний будет под запретом продажа алкоголя.