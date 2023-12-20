Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле

Планируется открытие еще девяти катков в разных районах Нижнего Тагила. В частности, это традиционный каток в парке Металлургов на Тагилстрое, на стадионе «Салют» в микрорайоне Северный и другие. На кортах пока что уплотняется снежная основа. А когда наступят стабильные морозы, лед будет залит.