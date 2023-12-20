tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Заливка катков продолжается в Нижнем Тагиле

Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле

20 декабря 2023, 04:58
Фото: 1MI

Заливка катков продолжается в Нижнем Тагиле

Ледовые катки и корты уже заработали в Нижнем Тагиле. Однако пока еще не все.

На данный момент, по данным администрации Нижнего Тагила, уже работают пять площадок — на улицах Гвардейская, 48 (хоккейный корт), Победы, 42, проспекте Дзержинского, 63, а также в парках Народный и Бондина.

Планируется открытие еще девяти катков в разных районах Нижнего Тагила. В частности, это традиционный каток в парке Металлургов на Тагилстрое, на стадионе «Салют» в микрорайоне Северный и другие. На кортах пока что уплотняется снежная основа. А когда наступят стабильные морозы, лед будет залит.

Отмечается также, что к открытию уже почти готов каток в центре города на улице Строителей. Работать он будет больше месяца. Пока там укладываются финишные слои льда и проводится проверка освещения. Над катком появилось «Звездное небо» — это специальная иллюминация.

Напомним, ранее стало известно, что открытие ледового городка в Нижнем Тагиле на центральной площади состоится 27 декабря. При этом в зоне массовых гуляний будет под запретом продажа алкоголя.

#Свободное время#Нижний Тагил#Лед#Каток#Катание#Гуляния#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Вчера, 08:25
Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Вчера, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:27
«Нижний Тагил от А до Я»: 19 декабря начал свою работу симпозиум ледовой скульптуры
Сегодня, 05:22