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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Нижнем Тагиле новый офис МФЦ откроется после новогодних праздников

МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле откроется после новогодних каникул

22 декабря 2023, 09:50
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле новый офис МФЦ откроется после новогодних праздников

По информации редакции TagilCity.ru, новый офис Многофункционального центра откроется уже в новом году.

Сотрудники офиса МФЦ, расположенного на Космонавтов, переедут в новое здание по Ломоносова, 2а через неделю — 29 декабря. В течение нескольких дней будет производиться настройка оборудования, перевозка документов и прочих вещей. И как только сотрудники освоятся, будет озвучена дата открытия. Ориентировочно, это будет уже после новогодних каникул, сообщает источник редакции TagilCity.ru.

Фото: tagilcity.ru
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Ранее в МФЦ Свердловской области говорили об открытии, запланированном на конец 2023 года. В течение декабря в помещениях осуществлялась установка мебели и навигации, а также оснащение новой техникой и оборудованием.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Открытие#Мфц#Ремонт#Переезд#Екатеринбург#Юлия Мамонтова
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