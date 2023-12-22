МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле откроется после новогодних каникул

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 10:03
Сотрудники офиса МФЦ, расположенного на Космонавтов, переедут в новое здание по Ломоносова, 2а через неделю — 29 декабря. В течение нескольких дней будет производиться настройка оборудования, перевозка документов и прочих вещей. И как только сотрудники освоятся, будет озвучена дата открытия. Ориентировочно, это будет уже после новогодних каникул, сообщает источник редакции TagilCity.ru.
Ранее в МФЦ Свердловской области говорили об открытии, запланированном на конец 2023 года. В течение декабря в помещениях осуществлялась установка мебели и навигации, а также оснащение новой техникой и оборудованием.