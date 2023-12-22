МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле откроется после новогодних каникул

Сотрудники офиса МФЦ, расположенного на Космонавтов, переедут в новое здание по Ломоносова, 2а через неделю — 29 декабря. В течение нескольких дней будет производиться настройка оборудования, перевозка документов и прочих вещей. И как только сотрудники освоятся, будет озвучена дата открытия. Ориентировочно, это будет уже после новогодних каникул, сообщает источник редакции TagilCity.ru.