Надзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем Тагиле

Контроль за каждым передвижением и обязательные работы — вот главные отличия обитателей исправительного центра от вольных людей. В остальном они живут, как в обычном общежитии. В комнате площадью примерно 30 квадратных метров расположены шесть кроватей с тумбочками под личные вещи — аскетично, просто, но с комфортом. Также на этаже есть душевая, санитарная комната и общая кухня со столовой. Женщины готовят себе сами, сами же ходят за продуктами в ближайшие магазины. В выходные у осужденных есть свободное время, которым они могут распоряжаться по своему усмотрению: встретиться с семьей, сходить в ТЦ за покупкой личных вещей, посетить кино, театры и так далее.