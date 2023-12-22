Надзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Журналисты TagilCity.ru побывали в одном из УФИЦ, который находится на территории женской колонии в Нижнем Тагиле и увидели, в каких условиях живут осужденные и какой надзор за ними осуществляется.
Немного обшарпанное голубое здание за колючей проволокой — именно здесь живут примерно 50 женщин, осужденные за преступления небольшой или средней тяжести. Вход в общежитие начинается с дежурной части, где круглосуточно контролируются все перемещения жильцов, в том числе их уход на работу и приход с нее. Также наблюдение ведется с помощью камер, установленных почти в каждом помещении.
Видеонаблюдение установлено в каждом помещении, кроме санитарных комнат. При выходе осужденных из исправительного центра сотрудник дежурной части осуществляет контроль за поведением, в том числе с помощью телефонных звонков, чтобы выяснить, где на данный момент находится осужденная, — рассказала заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области, курирующий вопросы исполнения наказания и иных мер уголовно-правового характера Екатерина Закачурина.
Контроль за каждым передвижением и обязательные работы — вот главные отличия обитателей исправительного центра от вольных людей. В остальном они живут, как в обычном общежитии. В комнате площадью примерно 30 квадратных метров расположены шесть кроватей с тумбочками под личные вещи — аскетично, просто, но с комфортом. Также на этаже есть душевая, санитарная комната и общая кухня со столовой. Женщины готовят себе сами, сами же ходят за продуктами в ближайшие магазины. В выходные у осужденных есть свободное время, которым они могут распоряжаться по своему усмотрению: встретиться с семьей, сходить в ТЦ за покупкой личных вещей, посетить кино, театры и так далее.
Материально-бытовые условия хорошие. У нас есть все: стиральные машины, плиты для готовки, холодильники. Мы полностью сами себя обеспечиваем. Разница с общим режимом, конечно, колоссальная. Здесь мы вольные люди. Только мы вовремя должны появиться в УФИЦ. Мы работаем, нам платят зарплату, как обычным людям, — рассказала одна из осужденных Елена Корытина.
История Елены, связанная с местами лишения свободы, началась восемь лет назад, когда ее осудили на 13 лет по статье 228 УК РФ. Шесть из них она провела на общем режиме в колонии, а после подала прошение на пребывание в УФИЦ. В исправительном центре Елена находится уже два года, работает в трамвайном депо, через время собирается подать на УДО и не планирует больше возвращаться к прежней жизни и переступать черту закона.
Главное условие нахождения осужденных в исправительном центре — это принудительные работы. Трудятся они на тех же предприятиях, что и вольные люди, и на тех же условиях. При этом с зарплаты осужденных в доход государства удерживается от 5 до 20% в зависимости от решения суда. Также они платят исковые или алиментные обязательства.
Мария Пелевина также была осуждена по статье 228 УК РФ. Попав в исправительный центр, девушка начала работать на «Уралхимпласте». Сначала машинистом моечных машин, а после прямо на производстве отучилась на повара.
Я попросила у руководства перевести меня на работу в столовую. Руководство одобрило. Мне предложили выучиться на повара и я согласилась. Работаю уже третий месяц, мне очень нравится. И после освобождения я хочу остаться здесь, — поделилась Мария.
Находясь в местах лишения свободы, девушка смогла устроить свою личную жизнь и вышла замуж. Теперь она может отбывать наказание на еще более легких условиях — проживать с семьей, а не в общежитии УФИЦ. Но при этом Мария также обязана соблюдать условия надзора и четыре раза в месяц отмечаться в исправительном центре.
Помимо Марии в столовой «Уралхимпласта» трудятся еще семь осужденных на разных должностях. Предприятие стало одно из первых в Нижнем Тагиле, которое стало восполнять дефицит кадров, заключив соглашение с ГУФСИН.
Мы сотрудничаем с исправительным центром с 2021 года. С одной стороны это социально-значимый проект, а с другой — мы покрываем нашу потребность в кадрах. Стоит сказать, что не сразу все было радужно, мы сталкивались с разными трудностями. Но была проделана огромная работа, чтобы сейчас рассказать о каких-то достижениях, как с нашей стороны, так и со стороны осужденных девочек. Они для нас в первую очередь сотрудницы «Уралхимпласта» и не важно, что у них в прошлом, — рассказали на «Уралхимпласте».
Всего на территории Свердловской области шесть исправительных центров, из них один находится в Нижнем Тагиле. В планах ГУФСИН возвести еще один — на ГГМ возле школы №90. Когда данная информация появилась в СМИ, тагильчане остались недовольны таким соседством и даже создали петицию против строительства. Ее инициаторы настаивали, что ГГМ — единственный район, где нет пенитенциарных учреждений, а общежитие для осужденных перечеркнет престиж территории и поставит под угрозу психику и здоровье детей.
Из спокойного спального района, где гуляют дети, наш район грозится превратиться в колыбель преступности, — следует из текста петиции.
Позже стало известно, что УФИЦ будет женским, однако эта информация не уменьшила количество возмущений.
ГГМ такое укромное местечко было. Вдали от заводов, зон, ж/д, баров. Последнее хорошее место отобрали. Потом переживают, что из Тагила все уезжают. Теперь негде прятаться от этого всего. Нарушена зона комфорта, — считает одна из подписчиц TagilCity.ru.
Похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Там жители Уктуса буквально взбунтовались против исправительного центра рядом с детским садом и школой и даже вышли на несанкционированный митинг.