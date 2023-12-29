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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

Вместо «Иронии судьбы»: топ-5 новогодних фильмов для настроения

Вместо «Иронии судьбы»: топ-5 новогодних фильмов для настроения

29 декабря 2023, 11:09
Фото: Midjourney
Редакция TagilCity.ru изучила многочисленные списки лучших фильмов для Нового года и выбрала топ-5 самых классных. Возможно, вы их уже видели, но новогодние вечера — чем не повод провести их перед телевизором и поностальгировать.

«Отпуск по обмену» (2006)

По сюжету, две героини — несравненные Кэмерон Диаз и Кейт Уинслет — по какой-то специальной программе обменялись домами на время новогодних каникул. По мнению корреспондента TagilCity.ru, фильм «Отпуск по обмену» настолько атмосферный, что хочется очутиться в этом доме в Англии, куда приехала Кэмерон Диаз. У Кейт Уинслет, между прочим, тоже завязывается занимательная история с новыми знакомствами в шикарном особняке в Америке. Налейте чашечку какао и усаживайтесь за просмотр.

«Серебряные коньки» (2020)

Фильм с харизматичным Юрой Борисовым об эпохе времен Николая II. Причем сам актер играет второстепенную роль. На первом плане — история отношений посыльного и аристократки. С первых минут фильм погружает в зимнюю атмосферу спешки, суеты, но приятной и интригующей. Главного героя играет молодой актер Федор Федотов, а его новую спутницу — очаровательная Софья Присс.

«Карнавальная ночь» (1956)

Многие читатели TagilCity.ru видели этот фильм с Людмилой Гурченко в своей юности. Кто-то застал его в детстве и вряд ли помнит, что там по сюжету. Скажем одно, взглянуть на него современным взглядом точно стоит. По сюжету — суровый начальник намеревается организовать новогоднюю ночь по своему сценарию, не интересному его подчиненным. Те, в свою очередь, замышляют свою развлекательную программу. Посмотреть на любимых актеров в советской комедии — чем не замечательное времяпрепровождение?

«Последний богатырь»

Создать атмосферу волшебства помогут сказочные герои серии фильмов про «Последнего богатыря» с Виктором Хориняком в главной роли. Разные по сюжету, но одинаково смешные и поучительные — комедии сделают ваш новогодний вечер уютным. Дети, которые уже подросли, тоже оценят игру российских актеров и достижения российского кинопроизводства.

«Далекие близкие» (2022)

Увлекательные фильм-путешествие про учителя географии, отправившегося в незапланированное путешествие вместе с сыном. Фильм о семейных ценностях, о взаимоотношениях детей с родителями, хоть и не про Новый год, но уюта в нем не занимать. Фильм снял уральский режиссер Иван Соснин. Прекрасные актеры, отличные песни скрасят ваш и так праздничный вечер. Советуем!

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