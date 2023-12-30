Из-за нерасчищенных дорог мусоровозы не могут вывезти отходы в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Подъезды к местам накопления ТКО не являются приоритетными в проведении расчистки дорог от снега. Однако в праздники количество отходов значительно увеличивается.
Мы опасаемся, что снегопады, настигшие нас в канун Нового года, могут стать причиной сложной ситуации. Первого января на контейнерных площадках могут возникнуть свалки, если со стороны органов местного самоуправления не будет предпринято никаких дополнительных действий, — рассказал о ситуации исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
На сегодняшний день трудности с проездом мусоровозов имеются и на всей территории Свердловской области, несмотря на то, что расчистка дорог ведется. Региональный оператор просит жителей сохранять спокойствие, как только проезд станет возможным — транспортирование отходов будет произведено в полном объеме.
В преддверии длинных выходных региональный оператор также обращает внимание автовладельцев, оставляющих машины на придомовых территориях: проверяйте — не перекрывает ли ваше транспортное средство проезд спецтехнике, чтобы не стать причиной задержки вывоза отходов.
Все вопросы, связанные с транспортированием ТКО, можно задать на горячую линию можно по номеру 8-800-234-02-43, а также по телефону диспетчерской службы в Нижнем Тагиле +7-3435-363-377.