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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:42

Из-за нерасчищенных дорог мусоровозы не могут вывезти отходы в Свердловской области

Из-за нерасчищенных дорог мусоровозы не могут вывезти отходы в Свердловской области

30 декабря 2023, 12:39
Фото: «Рифей»
Обильные снегопады и нерасчищенные дороги в Свердловской области не позволяют мусоровозам подъехать к контейнерным площадкам. Из-за сложившейся ситуации в органы местного самоуправления поступил запрос на обеспечении своевременной дорожной расчистки, чтобы избежать скопления отходов в праздники.

Подъезды к местам накопления ТКО не являются приоритетными в проведении расчистки дорог от снега. Однако в праздники количество отходов значительно увеличивается.

Мы опасаемся, что снегопады, настигшие нас в канун Нового года, могут стать причиной сложной ситуации. Первого января на контейнерных площадках могут возникнуть свалки, если со стороны органов местного самоуправления не будет предпринято никаких дополнительных действий, — рассказал о ситуации исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

На сегодняшний день трудности с проездом мусоровозов имеются и на всей территории Свердловской области, несмотря на то, что расчистка дорог ведется. Региональный оператор просит жителей сохранять спокойствие, как только проезд станет возможным — транспортирование отходов будет произведено в полном объеме.

В преддверии длинных выходных региональный оператор также обращает внимание автовладельцев, оставляющих машины на придомовых территориях: проверяйте — не перекрывает ли ваше транспортное средство проезд спецтехнике, чтобы не стать причиной задержки вывоза отходов.

Все вопросы, связанные с транспортированием ТКО, можно задать на горячую линию можно по номеру 8-800-234-02-43, а также по телефону диспетчерской службы в Нижнем Тагиле +7-3435-363-377.

График вывоза мусора в Свердловской области в праздники не изменится
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#Свердловская область#Снег#Снегопад#Вывоз мусора#Очистка от снега#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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