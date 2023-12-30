Из-за нерасчищенных дорог мусоровозы не могут вывезти отходы в Свердловской области

На сегодняшний день трудности с проездом мусоровозов имеются и на всей территории Свердловской области, несмотря на то, что расчистка дорог ведется. Региональный оператор просит жителей сохранять спокойствие, как только проезд станет возможным — транспортирование отходов будет произведено в полном объеме.