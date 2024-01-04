Чем заняться дома во время мороза в новогодние каникулы

Дома в новогоднюю пору, пока на улице морозы, можно скоротать время за просмотром любимых новогодних фильмов. Главное, чтобы они были подходящим для праздничного настроения. Если не знаете какой выбрать репертуар, то рекомендуем вспомнить что-нибудь из знакового кино. Например, «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Это один из самых популярных советских фильмов, который традиционно смотрят в преддверии Нового года или «Один дома» — классика американского кинематографа, которую также можно посмотреть в каникулы. Есть у нас подборка и других фильмов.