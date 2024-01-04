«Понебратство»: самые необычные обращения в редакцию TagilCity.ru за 2023 год

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
На почту редакции пришло письмо с настойчивой просьбой сориентировать по стоимости и наличию детской обуви для детдома в Подмосковье. Мы уверены, что человек написал не только нам и что он обязательно получит то, что нужно воспитанникам детского дома.
На почту редакции TagilCity.ru пришли документы, в которых адресат просил выставить счет, согласно отправленной им заявке за товар «пробка целлюлозная».
В 2023 году у редакции TagilCity.ru появился новый канал связи — telegram-бот. Однажды некий мужчина написал с просьбой помочь с вызовом девушки на пару часов. Незнакомец предлагал деньги. Занавес. Кстати, у нас выходил материл про рекламу интим-услуг в Нижнем Тагиле. Корреспондент разбирался, существуют ли на открытом рынке объявлений предложения с подтекстом.
Есть такие обращения в редакцию, которые можно назвать «что-то из области конспирологии». Так, одна читательница из Тугулыма рассуждала на тему того, что на ее родине — в Тугулыме — не идут нормальные дожди. Всему виной либо магнитные поля с высоковольтной линией, либо климатическая война.
Мы по-доброму хихикаем над опечатками наших читателей, особенно когда находим в них определенный смысл. Человеческий фактор — мы и сами иногда публикуем материалы с опечатками, сами того не желая, но о каждой ошибке нам сообщают любезные читатели новостей.
Самым запомнившимся словом стало «понебратство» — что это, братство пони? Также мы так и не нашли «компотентные органы», об обращении в которые просил наш читатель. Кстати, главред Александра Логинова регулярно публикует списки забавных опечаток, среди них: «серавно», «снисут», «покраене мере», «вез жену в рот дом», «косператорши».
Мы ценим читателей, которые присылают нам свои творческие старания. Публикуем небольшое четверостишье от тагильчанина.
Завораживает вальс падающих снежинок,
Верю, что в моих песочных часах ещё много песчинок.
Я люблю зиму, как филофонист коллекцию грампластинок.
И слезы на глазах от красоты природы, а не от того, что в них попало несколько соринок.
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Мою боль впитываешь как губка,
Наше счастье заплетаешь в пучок,
И я люблю тебя бескорыстно как маму ребенок грудничок.
Просто за то, что ты есть.
TagilCity.ru предлагает читателям прочитать большой материал о том, какие обращения людей мы отработали и помогли решить или осветить их проблему при помощи силы СМИ.