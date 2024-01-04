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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

«Понебратство»: самые необычные обращения в редакцию TagilCity.ru за 2023 год

«Понебратство»: самые необычные обращения в редакцию TagilCity.ru за 2023 год

4 января 2024, 13:05
Фото: Midjourney
В течение 2023 года в адрес редакции TagilCity.ru прилетали весьма необычные обращения от пользователей. Мы уже привыкли, что порой нас просят устранить неполадки с интернетом, а также принять заявку на устранение коммунальной аварии. Но до сих пор люди умеют удивлять.

Детская обувь «Сказка»

На почту редакции пришло письмо с настойчивой просьбой сориентировать по стоимости и наличию детской обуви для детдома в Подмосковье. Мы уверены, что человек написал не только нам и что он обязательно получит то, что нужно воспитанникам детского дома. 

Продажа «пробки целлюлозной»

На почту редакции TagilCity.ru пришли документы, в которых адресат просил выставить счет, согласно отправленной им заявке за товар «пробка целлюлозная».

Вызвать девушку на пару часов

В 2023 году у редакции TagilCity.ru появился новый канал связи — telegram-бот. Однажды некий мужчина написал с просьбой помочь с вызовом девушки на пару часов. Незнакомец предлагал деньги. Занавес. Кстати, у нас выходил материл про рекламу интим-услуг в Нижнем Тагиле. Корреспондент разбирался, существуют ли на открытом рынке объявлений предложения с подтекстом.

Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
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Что-то на конспирологическом

Есть такие обращения в редакцию, которые можно назвать «что-то из области конспирологии». Так, одна читательница из Тугулыма рассуждала на тему того, что на ее родине — в Тугулыме — не идут нормальные дожди. Всему виной либо магнитные поля с высоковольтной линией, либо климатическая война.

Очепятки

Мы по-доброму хихикаем над опечатками наших читателей, особенно когда находим в них определенный смысл. Человеческий фактор — мы и сами иногда публикуем материалы с опечатками, сами того не желая, но о каждой ошибке нам сообщают любезные читатели новостей.

Самым запомнившимся словом стало «понебратство» — что это, братство пони? Также мы так и не нашли «компотентные органы», об обращении в которые просил наш читатель. Кстати, главред Александра Логинова регулярно публикует списки забавных опечаток, среди них: «серавно», «снисут», «покраене мере», «вез жену в рот дом», «косператорши».

Фото: tagilcity.ru

Дорогая редакция!

Мы ценим читателей, которые присылают нам свои творческие старания. Публикуем небольшое четверостишье от тагильчанина.

Завораживает вальс падающих снежинок,
Верю, что в моих песочных часах ещё много песчинок.
Я люблю зиму, как филофонист коллекцию грампластинок.
И слезы на глазах от красоты природы, а не от того, что в них попало несколько соринок.

___

Мою боль впитываешь как губка,
Наше счастье заплетаешь в пучок,
И я люблю тебя бескорыстно как маму ребенок грудничок.
Просто за то, что ты есть.

TagilCity.ru предлагает читателям прочитать большой материал о том, какие обращения людей мы отработали и помогли решить или осветить их проблему при помощи силы СМИ.

Об этом рассказали читатели: истории помощи от TagilCity.ru за 2023 год
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