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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

Фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» проходит в Екатеринбурге

Площадь у Храма-на-Крови в Екатеринбурге украсили ледяными скульптурами

6 января 2024, 09:10
Фото: Культурно-просветительский центр «Царский»

Фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» проходит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходит XVIII Международный фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда».

Фестиваль в 18 раз начался 29 декабря 2023 года и закончится 7 января 2024 года. В последний день будет выбран победитель, который создаст самую лучшую скульптуру.

Делают композиции мастера из многих городов России. Принимают участие и тагильчанин Яков Степанов, и житель Нижней Салды Георгий Гогиберашвили. Тематика фестиваля «Вифлеемская звезда» относится к Рождеству Христову, к истории Русской Православной Церкви и России.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году впервые состоялся симпозиум новогодних ледяных скульптур. Мастера на Театральной площади создали работы, посвященные русскому алфавиту.

В Екатеринбурге жюри выбрало лучшую ледовую скульптуру фестиваля «Вифлеемская звезда»
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#Общество#Фестиваль#Церковь#Скульптуры#Лед#Рождество#Екатеринбург#Евгения Сафина
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