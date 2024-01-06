Площадь у Храма-на-Крови в Екатеринбурге украсили ледяными скульптурами

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Фестиваль в 18 раз начался 29 декабря 2023 года и закончится 7 января 2024 года. В последний день будет выбран победитель, который создаст самую лучшую скульптуру.
Делают композиции мастера из многих городов России. Принимают участие и тагильчанин Яков Степанов, и житель Нижней Салды Георгий Гогиберашвили. Тематика фестиваля «Вифлеемская звезда» относится к Рождеству Христову, к истории Русской Православной Церкви и России.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году впервые состоялся симпозиум новогодних ледяных скульптур. Мастера на Театральной площади создали работы, посвященные русскому алфавиту.