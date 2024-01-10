Почти 6 тысяч тонн отходов вывезли за первую неделю 2024 года в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В длинные праздничные выходные в северных районах Свердловской области температура опускалась до минус 42 градусов. Однако в этот период в регионе было вывезено почти шесть тысяч тонн ТКО, что на 1,3 тысячи тонн больше, чем за ту же неделю прошлого года.
Погодные условия максимально негативно отразилась на работе гидравлических систем, которыми оборудована современная спецтехника. Наибольшие трудности для транспортирования ТКО в новогодние каникулы создавали нерасчищенные дороги, которые не позволяли мусоровозам подъехать к контейнерным площадкам.
Так, 5 января сразу две машины с отходами застряли рядом с населенным пунктом Сулем при вывозе ТКО с отдаленных территорий Горноуральского городского округа. Сначала из-за недостаточной ширины расчищенного дорожного полотна в снегу увяз мусоровоз, двигавшийся по маршруту, затем вечером, при попытке вытащить коллегу из снега, застрял второй мусоровоз.
Вызволить зарывшуюся в снег спецтехнику и ее водителей удалось только в час ночи следующего дня, при помощи КАМАЗа. Примечательно, что за спасательной операцией следила стая волков, сопровождавшая уезжающие машины еще несколько километров. Из-за сложившейся ситуации в органы местного самоуправления поступил запрос на обеспечении своевременной дорожной расчистки, чтобы избежать скопления отходов в праздники.
В настоящий момент трудности с проездом к контейнерным площадкам имеются в населенных пунктах Быньги, Аять, Таватуй (Невьянский ГО), поселке Рудничный (Краснотурьинский ГО), Висим, Сулем, Новопаньшино (Горноуральский ГО). Оперативнее других расчистку снега провели в Качканарском, Нижнетуринском, Кушвинском и Красноуральском городских округах.
Отметим, на сегодняшний день вывоз ТКО в Свердловской области проходит в обычном графике. Все вопросы, связанные с транспортированием твердых коммунальных отходов, можно задать по телефону 8-800-234-02-43.