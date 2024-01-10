Почти 6 тысяч тонн отходов вывезли за первую неделю 2024 года в Свердловской области

В длинные праздничные выходные в северных районах Свердловской области температура опускалась до минус 42 градусов. Однако в этот период в регионе было вывезено почти шесть тысяч тонн ТКО, что на 1,3 тысячи тонн больше, чем за ту же неделю прошлого года.